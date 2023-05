Tres décadas después de que llegara a la gloria liderado por Diego Armando Maradona, SSC Napoli volvió a proclamarse esta temporada como el nuevo campeón de la Serie A . Con Luciano Spalletti en el banquillo, el cuadro celeste demostró ser mejor que Juventus, Inter de Milán, Roma, AC Milan y otros grandes del ‘Calcio’. Semejante logro haría que cualquier técnico se perpetúe en el cargo, pero ese no es el caso del estratega de turno. De hecho, según la prensa italiana, el entrenador, de 64 años, se encuentra a nada de dejar el equipo por desacuerdos con el presidente Aurelio De Laurentiis.

En el Napoli estarían esperando que termine el campeonato para comunicar el adiós definitivo de Spalletti. No se ve una solución cercana a las discrepancias entre el exfutbolista y el máximo directivo, por lo que hasta ya han pensando en un par de candidatos para reemplazarlo.

El primero es nada menos que Marcelo Gallardo. Tras renunciar a River Plate en 2022, el popular ‘Muñeco’ no ha vuelto a sentarse en un banquillo. El DT ha querido tomarse un tiempo para analizar la mejor opción para su carrera y esta podría estar en el sur de Italia.

En Napoli son conscientes de que Gallardo es un técnico de primer nivel, razón por la que también es opción para reemplazar a Christophe Galtier en el Paris Saint-Germain, club en el que el ‘Muñe’ tiene un pasado como futbolista.

Según AS, otro entrenador que se encuentra en la órbita del Napoli es nada menos que Luis Enrique Martínez. El DT asturiano no dirige desde la eliminación de España en el Mundial Qatar 2022, aunque no ha ocultado sus ganas de volver a tomar un banquillo.

Por ahora aún estamos en mayo, pero se espera que durante el mes de junio se aclare el futuro del preparador de Gijón, y teniendo en cuenta su nivel y carisma, seguro que no deja indiferente a nadie. También sonó en el Chelsea, pero en Londres se inclinaron por los servicios de Mauricio Pochettino. Por ahora, así se encuentran las cosas en el sur de Italia.

Marcelo Gallardo y Luis Enrique, en la mira del Napoli. (Foto: Getty Images)





