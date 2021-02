VER, Juventus vs. Inter (EN VIVO y EN DIRECTO / vía DirecTV y RAI TV / 2:45 p.m.) chocan en el Giuseppe Meazza por las semifinales de Copa Italia. Los dirigidos por Andrea Pirlo sueñan con conseguir su primer título de la temporada, pero para lograrlo, tendrán que superar a los de Antonio Conte, grandes favoritos para conseguir el trofeo. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido.

Juventus vs. Inter de Milán: horarios y canales

Perú: 14:45 / DirecTV y RAI TV

14:45 / DirecTV y RAI TV México: 13:45 / RAI TV

13:45 / RAI TV Chile: 16:45 / DirecTV y RAI TV

16:45 / DirecTV y RAI TV Colombia: 14:45 / DirecTV y RAI TV

14:45 / DirecTV y RAI TV Argentina: 16:45 / DirecTV

16:45 / DirecTV Uruguay: 16:45 / RAI TV

16:45 / RAI TV Ecuador: 14:45 / DirecTV y RAI TV

14:45 / DirecTV y RAI TV Bolivia: 15:45

15:45 Venezuela: 15:45

15:45 España: 20:45 / DAZN

En la previa al partido, el técnico de la ‘Vecchia Signora’, Andrea Pirlo, conversó con la prensa y reveló explicó lo difícil que será el encuentro ante los ‘nerroazurris’. Buscarán un buen resultado para poder definir la serie la próxima semana en Turín.

“Quiero ver a un equipo consciente de su fuerza”, aseguró el DT. “Será el primer round, porque es un partido de 180 minutos, entonces mañana tenemos que llevar el partido sabiendo que no será decisivo. Aprendimos del partido contra Inter en la liga, no estuvimos bien y no fuimos nosotros, pero desde allí tuvimos grandes rendimientos”.

Entre la calidad del oponente y las opciones disponibles, Pirlo sostuvo: “Espero al Inter de siempre, que tratará de ejecutar su idea dentro del campo. Conozco bien al entrenador, por eso nos hemos preparado para lo que pueda suceder. Inter sabe ser compacto y aprovecha las contras, con jugadores rápidos. Tenemos que jugar con mucha atención. Mañana cambiaremos algunas cosas. Gigi será titular, y no podremos contar con Ramsey, quien sintió una molestia ayer, pero esperamos que pueda estar disponible para el fin de semana.”

Inter de Milán no podrá contar con su delantero estrella Romelu Lukaku, quien fue amonestado en el partido de ida luego de pelear con Zlatan Ibrahimovic en una de las discusiones más tensas de los últimos meses en el fútbol italiano.

Antonio Conte aseguró este lunes que está “convencido” de que el argentino Lautaro Martínez y el chileno Alexis Sánchez sabrán sustituir de la mejor manera al belga ante la ‘Juve’.

“No es la primera vez que Lukaku está de baja, tendremos a Alexis y a Lautaro y estoy convencido de que lo harán bien. Romelu está bien, contestó en el campo, hizo dos goles al Benevento y ahora podrá descansar, aunque por obligación, y trabajará para volver en buenas condiciones en la Serie A”, dijo Conte, en declaraciones facilitadas por el Inter, en víspera de la cita copera.

“Siempre debe haber respeto para un equipo muy fuerte (el Juventus), deberemos hacer un gran partido. La clasificación se jugará en los 180 minutos y será importante este primer partido. El año pasado contra el Nápoles perdimos 1-0 en casa y no logramos dar la vuelta al resultado en la vuelta pese a un óptimo partido en el San Paolo”, dijo Conte al analizar la cita de semifinales.

