El pasado 13 de abril, Wojciech Szczęsny encendió las alarmas de la Juventus luego de solicitar su cambio por un dolor de pecho en el duelo ante Sporting Club de Lisboa, por la ida de los cuartos de final de la Europa League. Ahora, dos meses después, el guardameta polaco rompió su silencio y dio detalles la dramática situación que vivió en el terreno de juego del Allianz Stadium, de Turín.

Como se recuerda, el encuentro entre los ‘Bianconeri’ y ‘Leones’ se disputaba con normalidad en suelo italiano cuando el internacional de Polonia, completamente aturdido y llevándose la mano al pecho, pidió a uno de sus compañeros que llamará al cuerpo médico para puedan examinarlo.

“Estaba por ejecutarse un tiro de esquina antes de que tuviera un ataque de pánico. Le dije a Arek (Milik): ‘Llama al médico porque hay algo mal con mi corazón’. Arek me miró y en ese momento sacaron el córner. Luego, pasaron unos tres o cuatro minutos, el balón volvió a salir al córner y para entonces mis ojos estaban completamente blancos”, mencionó el portero en una entrevista con Foot Truck.

Del mismo modo, antes de que se pusiera en juego el balón, Szczęsny llegó a hablar con Locatelli: “Le dije (a Locatelli) que necesitaba un médico. Me dijo, después, que me miró y vio que tenía lágrimas en los ojos. Ni siquiera me preguntó algo más, pero cuando lo llamé, inmediatamente llamó al médico porque sabía que algo estaba mal”.

“Pensé que me estaba muriendo en el campo. Sentí un latido muy fuerte del corazón. No rápido, no sentí ninguna arritmia, pero sí un latido muy fuerte”, añadió el exportero del Arsenal, aclarando que vivió una situación diferente a lo ocurrido con Sergio Agüero, quien se vio obligado a ponerle punto final a su carrera futbolística.





¿Qué sucedió el 13 de abril en el duelo entre Juventus vs. Sporting Club de Lisboa?

Aquel 13 de abril, el guardameta polaco fue reemplazo por el italiano Mattai Perin. El encuentro acabó con una victoria de Juventus por 1-0 (2-1 en el global). Eso sí, en la última edición de la Europa League, la ‘Vecchia Signora’ cayeorn frente al Sevilla en semifinales (3-2 en el global) y se quedaron muy cerca de disputar la final de la competición ante la Roma de José Mourinho.

En lo que respecta a Wojciech Szczęsny, luego de pasar por los chequeos médicos, pudo continuar defendiendo la portería de la Juventus durante el resto de la temporada, alcanzado 40 partidos entre todos los torneos y manteniendo el arco en cero en 19 cotejos.





