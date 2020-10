Zlatan Ibrahimovic se pronunció en redes sociales después de una jornada exitosa en el Derbi della Madonnina. El delantero, que marcó un doblete para la victoria del Milan sobre el Inter (2-1), compartió uno de sus clásicos mensajes mediante sus perfiles oficiales.

En esta ocasión, el atacante de 39 años se dirigió directamente a la ciudad italiana que alberga la tradicional rivalidad. “Milán nunca tuvo un rey, tienen un Dios”, escribió el futbolista sueco, quien adjuntó una fotografía celebrando con el resto de sus compañeros.

‘Ibra’ apareció por primera vez en el derbi en el minuto 12. El goleador falló un penal frente al arquero Samir Handanovic, pero arregló la situación añadiendo desde el rebote. Luego, el escandinavo empujó el balón tras un pase preciso del portugués Rafael Leao a los 16′.

El doblete ha permitido que Zlatan se ubique en el top cinco de máximos anotadores históricos del Derbi della Madonnina. Ibrahimovic llegó a ocho conquistas (seis con Milan y dos con Inter) para igualar la cantidad de Andriy Shevchenko. El sueco todavía está lejos de los 12 conseguidos por Giuseppe Meazza.

Ibrahimovic y su experiencia con el COVID-19

El delantero comentó después del compromiso cómo vivió los días de confinamiento tras dar positivo a la prueba de coronavirus. “Perdí un poco el sabor, pero otras cosas nada. Me froto cada tres días para ver el resultado, dije ‘puedo saltarme los partidos que me he perdido pero el derbi no, juego el derbi, aunque los resultados no están listos, nadie me detiene’”, explicó.

Luego reveló sus sensaciones tras volver al ruedo. “Estoy jugando bien, con mucha experiencia. Juego con compañeros disponibles que escuchan, aportan intensidad. No acepto cuando uno se relaja en los entrenamientos o en un partido. Mi filosofía es ‘cómo entrenas, juegas’”, concluyó.