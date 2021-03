Zlatan Ibrahimovic no solo es una estrella dentro de un campo de juego. El delantero del Milan se ha ganado el corazón de millones de personas por su personalidad y buen humor. Motivos que hoy lo llevan a olvidarse por un momento de la pelota para pararse encima de un escenario en el famoso Festival de San Roman. El futbolista será presentador y jurado en este importante evento italiano que este año tendrá su edición número 71.

En la presentación del acontecimiento, el sueco, fiel a su estilo, habló de todo un poco y explicó las razones por las que habría decidido experimentar en este mundo. “Cuando me llamó Amadeus (el organizador del evento), inmediatamente dije que sí. Me dijo que fuera yo mismo y que tuviera la seguridad. No sé qué me espera, pero estoy tranquilo, y si me equivoco nadie podrá juzgarme, mejor aún si lo hago bien, significará que ya tendré un trabajo cuando deje de jugar”, contó.

Asimismo, Zlatan aprovechó para hablar sobre la polémica que desató con Lebron James. “El racismo y la política son dos cosas diferentes. Los atletas unimos al mundo, la política divide al mundo. Todos son bienvenidos, no tiene nada que ver con el lugar de dónde vienes, hacemos lo que hacemos para unir a la gente… No hacemos otras cosas porque no somos buenos, de lo contrario yo estaría en política. Este es mi mensaje. Los atletas deben ser atletas, los políticos deben ser políticos”, dijo.

En tanto, cuando le preguntaron sobre la presencia de Romelu Lukaku en el festival respondió: “Le daría la bienvenida, no hay ningún problema personal entre él y yo, lo que pasa en el terreno de juego se queda en el terreno de juego. Si quiere venir, le doy la bienvenida”.

Por último, contestó tras las preguntas por su lesión en el aductor izquierdo: “Tuve mala suerte, sufrí una pequeña lesión, pero puedo hacerlo todo. El programa del Festival no va a cambiar”. El delantero tendrá una para de tres semanas y se perdería el choque contra Manchester United, su exequipo, en la Europa League.

