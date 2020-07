Futuro incierto. Zlatan Ibrahimovic todavía no tiene claro en qué club continuará su carrera. Lo que si parece ser una realidad es que no extendería su vínculo con el AC Milan, club donde al parecer su relación con la dirigencia no es de las mejores.

En una reciente entrevista brindada a La Gazzetta dello Sport, el futbolista de 38 años dejó entrever que en el cuadro italiano prácticamente no está cobrando nada. “Me dijeron que retirarse en Estados Unidos era demasiado fácil, así que regresé a Milán. Estoy aquí por pura pasión, porque básicamente estoy jugando gratis”, sostuvo el delantero sueco.

Estas declaraciones no habrían caído bien dentro de la familia Singer, propietaria del fondo Elliott Management Corporation. Según el portal Il Giornale, los dueños del club italiano estarían muy incómodos y molestos con las palabras de Zlatan.

Desde su arribo al AC Milan, en diciembre del 2019, el atacante ha disputado 16 encuentros y se ha hecho participe en el marcador en 6 oportunidades. Es decir, un gol por cada cinco compromisos.

Por su parte, el conjunto dirigido por Stefano Pioli venció este fin de semana 5-1 al Bolonia y se afianzó en la sexta posición de la Serie A, donde estarían asegurando su participación en la siguiente temporada de la Europa League.

