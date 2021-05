Karim Benzema reiteró su “orgullo” por haber sido llamado de nuevo a la selección francesa tras más de cinco años de ausencia por un tema extradeportivo. En “tres minutos” de discusión con Didier Deschamps “todo volvió a ser como antes”, señaló el delantero del Real Madrid este lunes en una entrevista a L’Equipe.

“Siempre me he llevado bien con él y, al cabo de tres minutos, todo volvió a ser como antes, cuando ya hacía más e cinco años que no habíamos hablado”, explicó el delantero en referencia a la conversación entre ambos hace unas semanas que fue el origen de su sorprendente a la lista anunciada por el técnico para participar en la Eurocopa.

Sin querer revelar el contenido de la conversación, como ya hizo Deschamps al dar la lista, Benzema (33 años, 81 selecciones y 27 goles), admite en la entrevista haber tenido la impresión “de haber dado un gran paso” con el seleccionador tras esa charla, lo que le dio “esperanzas” de poder formar parte de la lista para el torneo continental.

“Nos dijimos muchas cosas. Cosas que deberíamos habernos dicho mucho tiempo antes. Fue una explicación buena, con palabras importantes”, explicó Benzema, que llevará el número 19 en la Eurocopa (del 11 de junio al 11 de julio).

“Quiero ganar un trofeo con la selección de Francia”, añade Benzema, esperando “aportar un pequeño detalle suplementario a esta fuerza que ya está ahí” en un plantel que ganó el Mundial de 2018.

Los ‘Bleus’ se concentran a partir del miércoles en Clairefontaine, en la periferia parisina, para preparar la Eurocopa, con un primer partido contra Alemania el 15 de junio en Múnich.