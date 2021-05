Álvaro González y Neymar no han llevado la mejor relación durante esta temporada. El defensa del Olympique de Marsella se sinceró tras las acusaciones del brasileño por racismo de parte del español. En una entrevista a L’Equipe, el central marsellés se refirió a su temporada, la situación con el futbolista y cómo se sintió tras las declaraciones del delantero.

“Personalmente fue un momento complicado. Llegaron cosas que sobrepasaban lo deportivo, y si la temporada fue difícil para los jugadores por el coronavirus, para mí todavía fue más difícil con esto. Ganamos ante el PSG, pero solo hablamos de cosas negativas”, se refirió González. El Olympique de Marsella derrotó por 1-0 al Paris Saint Germain en setiembre del 2020, lugar donde inició la polémica entre ambos futbolistas.

Neymar acusó a Álvaro González. El brasileño afirmó haber recibido un ataque de racismo durante dicho partido; y, lo manifestó a través de sus redes sociales: “Usted no es un hombre para asumir su error, perder es parte del deporte. Ahora insultar y traer el racismo a nuestras vidas, en eso no estoy de acuerdo. Usted no tiene respeto, no tiene carácter. Asuma lo que dijo, sea un hombre. Racista”

El defensa decidió responder en la entrevista a L’Equipe, expresó su sentir y lo que paso por su mente en esos momentos. “Sufrí, porque no es parte del fútbol. No tengo problemas con las críticas porque hay que aceptarlas como un cantante o las grandes celebridades. Cuando hablas de racismo u homofobia, ya son cosas muy graves”, señaló el central español.

“Estuve estresado. No pensé en dejar el Olympique de Marsella porque soy feliz aquí. Hablé con los aficionados y fui muy claro. En Marsella, hay miles de nacionalidades que cohabitan por lo que no puedes ser racista”, sentenció González respecto al tema con Neymar.

Álvaro González renovará con Olympique de Marsella, que consiguió su pase a Europa League para la próxima temporada. El defensa marsellés nunca había salido de España, hasta su llegada a Francia. Racing de Santander, Real Zaragoza, Espanyol y Villarreal fueron los clubes donde militó.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Show Player