Inter Miami vs Houston Dynamo EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan hoy, miércoles 27 de septiembre, desde las 8:30 p.m. (ET) en el DRV PNK Stadium, por la final de la US Open Cup 2023. Podrás seguir la transmisión a través del canal de Apple Tvía streaming mediante MLS Pass. Entérate de todos los detalles y la manera de ver GRATIS el partido y métete de lleno a la previa.

Inter Miami inició su participación desde la tercera ronda del torneo, donde eliminó por penales al Miami FC (habían empatado 2-2 en los 120 minutos). Ya en los 16avos de final, jugó ante Charleston y le ganó por la mínima diferencia.

Su paso firme siguió ante el Nashville SC, rival al que superaron por 2-1 en los octavos. Mientras que en los cuartos vencieron 1-0 al Birmingham Legion FC. En las seminales, enfrentaron al FC Cincinnati en el partido que marcó el debut de Messi en el certamen. Allí, el crack argentino se lució con dos asistencias que le permitieron a las Garzas empatar 3-3 e imponerse en la tanda de penales.

Por su parte, la franquicia de Texas, el rival del Inter Miami en la final arrancó su camino en la U.S. Open Cup recién en la tercera ronda, fase en la que empezaron a competir los equipos de la MLS. En su debut venció por 1-0 al Tampa Bay Rowdies de la USL Championship, la segunda categoría más importante de Estados Unidos.

En los 16vos de final, el Houston Dynamo derrotó al Kansas City por la mínima y luego se metió entre los ocho mejores al golear 4-0 al Minnesota United. En cuartos, se impuso por 4-1 al Chicago Fire y en las semifinales eliminó al Real Salt Lake por 3-1.

Claves del Inter Miami vs. Houston Dynamo en vivo

Final US Open Cup 2023

Día: Miércoles 27 de septiembre

Estadio: DRV PNK

Hora: 8.30 p.m. (ET) | 7:30 p.m. (CT) | 5:30 p.m. (PT) | 9:30 p.m. (AT)

Transmisión: Paramount+, CBS Sports Network, Telemundo, Peacock, MLS Season Pass de Apple TV

¿Cómo puedo ver el Inter Miami vs Houston Dynamo en USA?

Los siguientes canales y servicios de streaming transmitirán el partido de la Final US Open Cup 2023 entre Inter Miami vs Houston Dynamo en vivo en Estados Unidos: Paramount+, CBS Sports Network, Telemundo, Peacock, UNIVERSO, TyC Sports Internacional. Disfruta del juego también en Apple TV y MLS Season Pass.

Link, para ver Inter Miami vs Houston Dynamo en vivo desde USA

Inter Miami vs Houston Dynamo: posibles formaciones