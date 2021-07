La dupla histórica de Barcelona podría volverse a juntar en un fútbol exótico e inesperado. Hablamos de Dani Alves y Lionel Messi que fueron mencionados por un presidente de un club egipcio que recién ascendió a Primera División. ¿El equipo? Pharco FC que se suma al fútbol profesional de este país y, en su propuesta de desarrollo, busca contar con el brasileño como futbolista y el argentino como jugador.

Shreen Helmy, propietario del Pharco FC de Egipto, aseguró que tiene intenciones de fichar al brasileño que actualmente milita en el fútbol de su país: “Estoy trabajando para traer a Daniel Alves, de Sao Paulo, porque él puede ayudarnos con su experiencia”, aseguró al programa televisivo El Hadath Al Youm.

“Conocí a Alves y me dijo que quería jugar en el Sao Paulo desde los ocho años. Creo que puedo llevarlo a la Premier League egipcia”, agregó Helmy quien se muestra entusiasmado con esta idea de juntar a los jugadores que una vez fueron dupla en Barcelona y lograron grandes títulos.

Como parte de su historia, el Pharco FC es un club fundado en 2010 y tendrá la oportunidad de jugador de Primera División tras ascender un complicado torneo. La Premier League de Egipto lo verá por primera vez y tendrá a 15 equipos más como rivales en el formato ya conocido de todos contra todos. Si bien es cierto, el fútbol no es tan competitivo, el incentivo económico suele tomar ventaja.

Helmy también aseguró que quiere contar con Leo Messi, pero no en un proyecto deportivo, sino como embajador en parte de su lucha por ayudar a las personas que padecen hepatitis C: “Negociamos con Messi no para que viniera a nuestro club, sino para fortalecer las relaciones con el jugador después de su contribución al tratamiento de la hepatitis C”, cerró en la entrevista.





