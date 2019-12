Liverpool es el mejor equipo del Mundo. No sólo por lo que logró, sino por cómo lo hizo. Lo Reds dominan a la perfección las dos facetas del fútbol. Cuando tienen la pelota son tan capaces de construir con paciencia, como de ir hacia adelante a toda velocidad. Sus intérpretes saben elegir a la perfección lo que les pide la jugada. Cuando están defendiendo son sólidos a partir de una buena agrupación de los diez jugadores de campo y con traslados responsables con marcas vigiladas al milímetro. Luego, en los duelos individuales te liquidan. Liverpool tiene al mejor arquero, al mejor defensor, a los mejores laterales, al tridente ofensivo que más se comprende y al hoy, mejor entrenador del mundo. Razones suficientes para ser el número uno.

Es verdad que el Mundial de Clubes no fue su mejor torneo. Sufrieron frente Monterrey y por momentos parecía que lo perdían contra Flamengo. Sin embargo, así como en el tenis sucede que los mejores ganan los puntos importantes, ayer en los momentos claves los europeos sacaron su jerarquía. El partido empezó con los Reds encima del Mengao. Con la misma fórmula –balón hacia la espalda de los defensores– Firmino y Keita tuvieron dos claras. Luego de ello, el balón y las ocasiones de peligro pasaron a ser de los brasileños, con Bruno Henrique como su hombre más peligroso. Flamengo contrarrestó el 4-3-3 de Liverpool con un 4-4-2. Jorge Jesus quiso ganar los costados de la cancha y con Everton y De Arrascaeta intentó tapar la salida de los laterales. Caio estuvo muy cerca de Firmino, y Filipe Luis y Rafinha controlaron a Salah y Mane. Arriba el DT luso mandó a sus delanteros a que jueguen mano a mano con los centrales. Terminaron mejor el primer tiempo. En el segundo otra vez los europeos comenzaron bien y Firmino y Salah tuvieron serias chances. Después, el partido estuvo parejo con situaciones esporádicas para ambos, siempre ante un arquero bien parado. Casi al final de los 90 el juez señaló un penal para Liverpool por una supuesta falta de Rafinha contra Mane. El VAR anuló el cobro. Una buena para el VAR. El partido se fue a suplementarios y el Liverpool sacó a flote su categoría. A los 99, un mal cabezazo de Gabigol propició la contra del rival y una gran asistencia de Mane fue correspondida por una mejor definición de Firmino. En la última del partido, Lincoln tuvo la oportunidad del empate abajo del arco, pero ahí está la inevitable diferencia de jerarquías. La falló y Liverpool levantó el trofeo de campeón del mundo por primera vez en su historia.

Jurgen Klopp es el responsable principal del momento del Liverpool. Su equipo casi siempre juga bien, pero hasta cuando juega mal igual logra los puntos. Digno de un equipo ganador. Me atrevo a decir que el técnico tiene casi todo el mérito del presente del campeón. Él confeccionó el juego de su conjunto y principalmente eligió a sus futbolistas. Alisson, Van Dijk, Robertson, Alexander Arnold, Mane, Salah y Firmino llegaron al Liverpool por el entrenador alemán. No sé si todos ellos hubieran alcanzado la cima sin él. Estoy seguro que Klopp hubiera llegado sin cualquiera de ellos. Hubiera elegido a otro y por sus números, no se hubiera equivocado. Es un entrenador con todas sus letras, un gran seleccionar, motivador y un técnico que con su idea desafió al guardiolismo y lo puso en jaque. Ahora más de uno quiere copiar su estilo de juego. Con Klopp, el Liverpool es el mejor y por lo menos aseguró competitividad al más alto nivel hasta el 2024.

