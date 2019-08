Liverpool vs. Chelsea: ¿Cómo, cuándo y dónde seguir EN DIRECTO el partido por la Supercopa de Europa?

De infarto. Liverpool y Chelsea medirán fuerzas este miércoles 14 de agosto por la Supercopa de Europa. El partido, que se jugará en el Vodafone Arena, arrancará a las 14:00 horas en Perú con transmisión vía FOX Sports, FOX Play, ESPN 2 y ESPN Play; mientras que en España se jugará a las 21:00 horas vía Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

Además, ten en cuenta que Depor , desde su página web, seguirá el minuto a minuto del choque entre Liverpool vs. Chelsea por la Supercopa de Europa , con todos los goles, declaraciones, jugadas polémicas y detalles que debes saber para poder ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

El vigente campeón de la Champions League llega al determinante compromiso luego de haber superado 4-1 al Norwich City por la primera fecha de la Premier League. Dicho resultado le permitió sumar sus primeros tres puntos y empezar con buen pie el certamen doméstico en el que aspira a quedarse con el título esta temporada.

(AFP) Liverpool goleó 4-1 al Norwich City por la primera fecha de la Premier League. (AFP) AFP

En aquel encuentro, Mohamed Salah fue uno de los jugadores claves del Liverpool , pues anotó un gol que sirvió para encaminar la victoria de su equipo. Ahora, ante el Chelsea por la Supercopa de Europa , el atacante egipcio espera continuar ‘fino’ de cara a la portería.

Precisamente, en ese duelo, los ‘Reds’ tendrán una baja sensible. No podrán no podrán contar con su guardameta estrella, Alisson Becker , debido a que se lesionó en la pantorrilla durante el partido con el Norwich City y el propio Jürgen Klopp , según la web oficial del club, confirmó que el brasileño estará alejado de las canchas por las próximas semanas.

En tanto, Chelsea , vigente campeón de la Europa League , afrontará el compromiso teniendo la obligación de darle una alegría a su hinchada, que sufrió con la derrota 4-0 ante el Manchester United por la primera jornada de la Premier League.

(AFP) Chelsea perdió 4-0 ante el Manchester United por la primera fecha de la Premier League. (AFP) AFP

Si bien los ‘Diablos Rojos’ no fueron tan superiores a los ‘Blues’ (como indica el marcador), lo cierto es que sí supieron aprovechar sus situaciones claras de ataque, algo que no lograron hacer los dirigidos por Frank Lampard.

Esas falencias de cara al arco deberán ser corregidas rápidamente por el Chelsea , ya que ahora le tocará enfrentarse al Liverpool por la Supercopa de Europa , un rival que posee un gran poder ofensivo.



Alineaciones posibles del Liverpool vs. Chelsea

Liverpool : Adrián San Miguel del Castillo, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Naby Keita, Sadio Mané, Roberto Firmino y Mohamed Salah.

DT: Jürgen Klopp.

Chelsea : Kepa Arrizabalaga, César Azpilicueta, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Marcos Alonso, Mateo Kovacic, Jorginho, Pedro, Ross Barkley, Christian Pulisic y Olivier Giroud.

DT: Frank Lampard.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Supercopa de Europa?

Perú: 14:00 horas vía FOX Sports, FOX Play, ESPN 2 y ESPN Play

España: 21:00 horas vía Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

México: 14:00 horas (en Ciudad de México) vía ESPN y ESPN Play

Argentina: 16:00 horas vía FOX Sports, FOX Play, ESPN 2 y ESPN Play

Brasil: 16:00 horas (en Brasilia) vía TNT Brazil y TNT Go

Colombia: 14:00 horas vía FOX Sports, FOX Play, ESPN 2 y ESPN Play

Chile: 15:00 horas (en Santiago) vía FOX Sports, FOX Play, ESPN 2 y ESPN Play

Ecuador: 14:00 horas (en Quito) vía FOX Sports, FOX Play, ESPN 2 y ESPN Play

Uruguay: 16:00 horas vía FOX Sports, FOX Play, ESPN 2 y ESPN Play

Paraguay: 15:00 horas vía FOX Sports, ESPN 2 y ESPN Play

Venezuela: 15:00 horas vía ESPN 2 y ESPN Play

Bolivia: 15:00 horas vía FOX Sports, ESPN 2 y ESPN Play



¿Dónde se jugará el partido entre Liverpool vs. Chelsea por la Supercopa de Europa?

El partido entre Liverpool vs. Chelsea por la Supercopa de Europa se jugará en el Vodafone Arena. Este recinto deportivo tiene una capacidad para albergar 41,903 espectadores.