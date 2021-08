Luego de un arranque con triunfo 4-2 ante la Real Sociedad, hubo ilusión con respecto al presente y futuro del Barcelona, sin la presencia de Lionel Messi, pero en la segunda fecha tras el empate ante Athletic Club ya hay dudas por los próximos partidos.

Tras el encuentro, Koeman habló de Lionel Messi, debido a una pregunta realizada por la prensa española: “No me gusta hablar siempre del mismo, pero es que hablamos del mejor del mundo. El contrario tiene más miedo cuanto está Messi. También para nosotros mismos. Si le das un pase a Leo, normalmente no la pierde. Se nota que no está. Lo sabemos y no se puede cambiar”.

Sobre el partido, indicó: “Ha sido un gran partido en muchas cosas de fútbol. Creo que nos complicamos demasiado en el principio del partido. Nos apretaron mucho y bien. Hay que saber cuándo se puede jugar en corto. También desde el portero”.

Una de las preocupaciones para el próximo encuentro es la lesión de Gerard Piqué, quien tuvo que abandonar el campo luego de una lesión. Sobre el defensor, Koeman indicó: “No hemos cambiado mucho; Piqué tiene lo mismo que tuvo en el entreno, creo que no es grave y que podremos tenerlo la semana que viene”.

El próximo encuentro del FC Barcelona por LaLiga será ante de local ante el Getafe el 29 de agosto. La otra ausencia será la de Eric García, expulsado ante el Bilbao. El técnico estará obligado a rearmar la defensa.





