Luis Suárez se ha adaptado bien al Atlético de Madrid tras dejar Barcelona y se encuentra cómodo en una nueva etapa bajo las órdenes de Diego Simeone, pero todavía recuerda con pesar su salida por la puerta falsa del club azulgrana.

Casi dos meses después de su mudanza a la capital española, el delantero uruguayo volvió a hablar sobre su alejamiento del conjunto ‘culé’ y dejó claro que hubiese podido seguir sumando, como lo hace ahora para los ‘colchoneros’. Además lamentó la baja producción de goles de su exequipo.

“Cada uno que saque conclusiones”, dijo en entrevista para el diario Marca al ser consultado si cree que en Barcelona lo extrañan, como se menciona desde su partida.

“Hubo una planificación táctica o, como que quieras llamarlo, de trabajo que se buscaba hacer cambios. Uno tenía que aceptarlo porque era que no te necesitaban. Tengo que vivir mi presente en el Atleti, pero a uno le pone mal que, yo que dejé amigos, estén viviendo esa falta de contundencia”, agregó tras ser declarado prescindible por Ronald Koeman.

Lo que hubiese preferido es cambiar de equipo en otras circunstancias, opinó. “No era un calentón, estaba triste y dolido por las formas de salir. Ya lo dije, donde te cierran una puerta se te abren cinco gigantes valorando el trabajo, la profesionalidad y la trayectoria. Me siento orgulloso. Donde no me querían me quieren en otro. Encontré la felicidad y disfrutando este momento ahora”, valoró.

Suárez tampoco olvida a Lionel Messi, quien no logró dejar Barcelona tras recibir un bloqueo por parte de la directiva y no goza de un buen arranque de temporada 2020/2021.

“La verdad que hablamos, sí. Mucho, pero sinceramente hablamos de nuestra vida. Hace poco fue el cumpleaños de uno de mis hijos, también del suyo. Hablamos de la vida, del virus, de todo, pero muy poco del fútbol, de los goles que fallamos, de sistemas tácticos... Nos preocupamos más de cómo está la familia que de lo que pasa en el fútbol”, comentó.