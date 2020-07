Mira EN VIVO Manchester City vs Liverpool EN DIRECTO y ONLINE este jueves 2 de julio en el duelo más atractivo de la fecha 32 de la Premier League. Sigue la transmisión del partido por la señal de ESPN 2 desde las 2:15 p.m. (hora peruana). Los ‘Reds’ buscarán sacarle brillo al título precisamente ante el equipo de Guardiola, al que le quitaron el trono esta temporada. El compromiso se disputará en el Etihad Stadium. Mira las principales incidencias por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.

Guardiola confirmó que sus dirigidos le harán el pasillo de campeón a los ‘Reds', gesto que agradeció Klopp, pero el técnico alemán aseguró que los suyos no lo necesitan.

Liverpool es campeón inglés después de 30 años, por primera vez bajo el formato de la Premier, pero no quiere relajarse en lo que resta de la temporada. Jürgen Klopp advirtió a sus jugadores que no pueden sufrir un exceso de confianza contra un City que puede estar con el orgullo herido.

Manchester City vs. Liverpool | Horarios:

14:15 horas - Perú, México Ecuador, Colombia

15:15 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay, Estados Unidos (Miami)

16:15 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

20:15 horas - Reino Unido

21:15 horas - España, Alemania, Italia, Francia

“Estamos totalmente concentrados en la preparación del partido ante Manchester City. Eso no quiere decir que los vamos a vencer, sino que estaremos preparados. Es así como vamos a abordar la próxima temporada”, aseguró el estratega alemán en la antesala del compromiso. “No estamos cansados. Solo estamos en la mitad del camino”, añadió.

Klopp incluso promete que su equipo será todavía más ambicioso y ofensivo en la próxima campaña. “He aprendido que cuando piensas que has llegado a tu apogeo es que estás ya en una pendiente descendente. No es lo que sentimos. No me siento plenamente satisfecho”, explicó.

Liverpool, que aseguró matemáticamente su título en Inglaterra el pasado jueves, se reencuentra con el Manchester City de Pep Guardiola, campeón de las dos anteriores temporadas de Premier League y actual segundo clasificado.

Sin posibilidades para consagrarse, los ‘cityzens’ aspiran a cerrar el año de la mejor manera y un triunfo en casa —aunque sin público— frente al flamante campeón sería más que satisfactorio.

Los ‘Reds’ están en deuda ante el City, ya que solo ganaron un duelo en sus diez últimas visitas ligueras al conjunto de Mánchester. La última vez que se impusieron fue el 21 de noviembre de 2015 (4-1).

