Manchester United vs. Juventus EN VIVO | Hoy se juega un partido crucial por el grupo H de la Champions League. Manchester United recibe a Juventus en la tercera fecha de la fase de grupos por la pelea del primer lugar en la tabla de posiciones. Cristiano Ronaldo , ahora vestido con la indumentaria de la ‘Vecchia Signora’ tendrá sentimientos encontrados: volverá a su casa, el Old Trafford, y se reencontrará con su extécnico José Mourinho; sin embargo, tendrá la misión de liderar el ataque del equipo comandado por Masimiliano Allegri hoy 23 de octubre desde las 2:00 p.m. (Perú, México, Colombia) y 4:00 p.m. (Argentina, Chile y Brasil) por la transmisión de FOX Sports (Latam), Movistar+ (España) y Sky Sports (México). Además, puedes ver fútbol en vivo online y enterarte de todos los detalles del torneo internacional por Depor.com.

Sigue el fútbol en vivo y en directo , que traerá todo el análisis, estadísticas, resúmenes, goles, videos, jugadas polémicas y más detalles que deseas conocer antes, durante y después del Manchester United vs. Juventus que se juega hoy en Old Trafford con Cristiano Ronaldo en el ataque.

Cristiano Ronaldo regresa hoy a Old Trafford para el Manchester United vs Juventus. Como se recuerda, el delantero portugués hizo historia entre 2003 y 2009, y lo hará hambriento de goles, tras debutar en Europa con la ‘Vecchia Signora’ con una decepcionante expulsión en la visita al Valencia. Tras cumplir una jornada de sanción contra el Young Boys, el ‘7’ llega a la tercera jornada del grupo H de la Champions League decidido a estrenar su cuenta goleadora, una de las vitrinas que más le motivan.

El feudo del Manchester United nunca será un campo normal para el astro luso, que con los "Red Devils" anotó 118 goles en seis años y conquistó la Champions League del 2008, afirmándose como uno de los mejores jugadores del mundo y ganando el primero de sus cinco Balones de Oro. Ahora, se enfrentará a su exequipo como flamante líder del Juventus , por el que firmó este verano tras marcar la historia del Real Madrid con cuatro Copas de Europa y 451 goles en nueve años.

MANCHESTER UNITED VS JUVENTUS: ALINEACIONES Y MÁS

Juventus : Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.





: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. Manchester United : De Gea; Young, Smalling, Bailly, Shaw; Fred, Matić, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial.





: De Gea; Young, Smalling, Bailly, Shaw; Fred, Matić, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial. Árbitro : Milorad Mazic (SER).





: Milorad Mazic (SER). Estadio : Old Trafford.





: Old Trafford. Horarios: 14:00 p.m. (PER, MEX, COL), 16:00 (ARG, CHI, BRA), 20.00 (UK).

CRISTIANO RONALDO HABLÓ PREVIO AL MANCHESTER UNITED VS. JUVENTUS

A pocas horas para el Manchester United vs. Juventus en vivo por la tercera fecha de la Champions League , Cristiano Ronaldo habló en conferencia de prensa y dejó en claro que no le pertenece hablar sobre el mal momento que atraviesa Real Madrid. "Me parece muy bien". Tampoco entró en comparaciones sobre su actual equipo y el club blanco, y aseguró que ambos son equipos "fantásticos", pero que ahora está enfrascado en el nuevo capítulo de su vida en el Juventus Turín. "No deseo hablar de otros equipos, todos saben de mi historia con el Real Madrid, pero no es el momento de hablar de ello. No depende de mí hablar del problema de otros", apuntó.

Cristiano Ronaldo también fue preguntado sobre su situación personal, y aseguró que es un "ejemplo tanto fuera como dentro del campo". "Se que soy un ejemplo dentro y fuera del terreno de juego al ciento por ciento. Es por lo que siempre sonrío. Lo tengo todo. Juego en un gran equipo y tengo una gran familia. Soy un hombre feliz", expresó el astro portugués.

Hoy, Cristiano Ronaldo volverá a Old Trafford para el Manchester Unitesd vs. Juventus por segunda desde que abandonó el club inglés en el verano de 2012. La primera fue en 2013 cuando enrolado en el Real Madrid se vio las caras con su exequipo en la Liga de Campeones. Aquel día, marcó un gol y no lo celebró.

¿CÓMO LE FUE A MANCHESTER UNITED?

25/09/18: Manchester United 2-2 Derby Country – Copa de Liga

20/09/18: West Ham United 3-1 Manchester United – Premier League

02/10/18: Manchester United 0-0 Valencia – Champions League

06/10/18: Manchester Unitesd 3-2 Newcastle – Premier League

20/0/18: Chelsea 2-2 Manchester United – Premier League

¿CÓMO LE FUE A JUVENTUS?

26/09/18: Juventus 2-0 Bolonga – Serie A

29/09/18: Juventus 3-1 Napoli – Serie A

02/10/18: Juventus 3-0 Young Boys – Champions League

06/10/18: Udinese 0-2 Juventus – Seria A

20/10/18: Juventus 1-1 Genoa – Seria A

MANCHESTER UNITED VS JUVENTUS: HORARIOS Y CANALES

Perú: 2:00 p.m. – FOX Sports y DirecTV Sports

Ecuador: 2:00 p.m – FOX Sports y DirecTV Sports

Colombia: 2:00 p.m. – FOX Sports y DirecTV Sports

Argentina: 4:00 p.m. – FOX Sports y DirecTV Sports

Brasil: 4:00 p.m. – FOX Sports Brasil y DirecTV Sports

Chile: 4:00 p.m. – FOX Sports y DirecTV Sports

México: 2:00 p.m. – FOX Sports, Sky Sports y DirecTV Sports

España: 9:00 p.m. – beIN Sports, Movistar+

¿DÓNDE SEGUIR MANCHESTER UNITED VS JUVENTUS EN VIVO ONLINE?

Podrás seguir el Manchester United vs. Juventus en vivo online y el minuto a minuto en Depor.com, donde te ofreceremos la mejor retransmisión en directo con todas las jugadas y goles del encuentro en Old Trafford. Sigue el fútbol en vivo en nuestra web y encuentra los videos y el mejor análisis de un crucial encuentro para los vigentes campeones de la Champions League.

