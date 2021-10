El gran problema que remeció las redes sociales y los programas de espectáculos de muchos países, finalmente llegó a su fin. La influencer Wanda Nara, en un largo mensaje en su cuenta de Instagram, tomó una decisión tras lo ocurrido con su pareja, Mauro Icardi.

Wanda confirmó que pese a todos los problemas, seguirá al lado de Mauro Icardi: “Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”.

“Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tienes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia”, añadió Wanda.

Finalmente, Wanda Nara indicó que decidieron elegir libremente continuar con la relación que ya tiene ocho años. El extenso mensaje terminó con un contundente: “Te amo, Mauro Icardi”.

Wanda Nara e Icardi iniciaron su relación el 2013, luego que la influencer decidiera terminar su relación con Maxi López, amigo de Icardi. Poco después del término de la relación, el actual delantero del PSG escribió: “Wanda te amo”.

Después de los tres hijos que tuvo con López, tiene dos hijas más que son fruto del amor con Mauro. Francesca Icardi, que nació el 19 de enero del 2015 e Isabella Icardi, que vio la luz el 16 de octubre del 2016, día en el que celebraban su segundo aniversario.

