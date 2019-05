México vs. Italia: ¿Cómo, cuándo y dónde ver EN DIRECTO el partido por el Mundial Sub 20 Polonia 2019?

México e Italia chocarán por la primera fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 Polonia 2019 este jueves 23 de mayo en el Stadion GOSiR. El pitazo inicial del encuentro se escuchará a las 11:00 horas en Perú con transmisión vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes; mientras que en el país azteca será a la misma hora, pero vía Canal 5 Televisa, Televisa Deportes, Univisión TDN, Azteca Deportes, Azteca 7 y TDN.

El ‘Tri’ buscará comenzar su participación en el certamen de selecciones con un triunfo que lo encamine a superar una difícil fase de grupos en la que también coincidirá con el campeón de Sudamérica, Ecuador , y Japón.

Sin embargo, las cosas no serán nada fáciles para México , pues al frente tendrá al subcampeón de Europa, Italia , que no dudará en hacer todo lo que esté en su alcance para sumar sus primeros tres puntos en el Mundial Sub 20 Polonia 2019.

Las esperanzas del cuadro dirigido por Diego Ramírez están puestas en el volante del Real Betis de España , Diego Lainez , quien es el único futbolista de la nómina que no milita en el fútbol azteca. Precisamente, él ya sabe lo que es vestir la elástica de la selección absoluta, pues lo hizo en cuatro oportunidades, hasta el momento.

Procedente del América , no tiembla ante la presión de liderar al equipo. "He aprendido a convivir con eso. El América es el mejor equipo de mi país y todos los focos están siempre encima de ti. Para mí eso es algo bonito, creo que depende de cómo uno lo maneje. A mí me gusta" , afirmó el jugador de 18 años en la página de Internet de la FIFA , según apunta la agencia AFP.

Después del choque ante Italia por la primera fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 Polonia 2019 , México se medirá con Japón y posteriormente con Ecuador en la última jornada del certamen.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por el Mundial Sub 20?

Perú: 11:00 horas vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

España: 18:00 horas vía Gol

México: 11:00 horas vía Canal 5 Televisa, Televisa Deportes, Univisión TDN, Azteca Deportes, Azteca 7 y TDN

Argentina: 13:00 horas vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Brasil: 13:00 horas vía SporTV 2

Colombia: 11:00 horas vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Chile: 12:00 horas vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Ecuador: 11:00 horas vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Uruguay: 13:00 horas vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes