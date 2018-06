El entrenador argentino Matías Almeyda , que llevó a las Chivas de Guadalajara al título de la Liga de Campeones de la Concacaf de este año, dejó hoy la institución luego de diferencias con la directiva.



Almeyda se reunió este domingo con los jugadores y aunque la directiva anunció una conferencia de prensa para mañana, el delantero Alan Pulido se despidió de manera sentida del técnico, que también le dio al Guadalajara el título del Clausura 2017 y dos veces el de la Copa Mx.



"Hoy con lágrimas se despide el mejor técnico que he tenido en mi carrera, Matías Almeyda. Te vas como un grande y nos dejas miles de enseñanzas tanto en lo deportivo como en lo personal", escribió Pulido en su cuenta de twitter y confirmó la salida del 'Pelado'.



Después de la partida a otros equipos del portero Rodolfo Cota , el centrocampista Rodolfo Pizarro y el defensa Osvaldo Alanís , el Guadalajara quedó debilitado, lo cual molestó a Almeyda, que pidió refuerzos para paliar las bajas, pero los jugadores contratados no están a la altura de los ausentes.



Aunque el entrenador había citado a los jugadores para regresar hoy a los entrenamientos, de manera imprevista la directiva les acortó las vacaciones y los citó para las pruebas médicas el lunes pasado, pero los futbolistas hicieron caso omiso a la convocatoria y en un acto de rebelión apenas se reportaron hoy.



A inicios de este mes, cuando la salida del argentino se hizo inminente, los jugadores se unieron para mostrar apoyo total a Almeyda y desafiaron a la directiva, lo que confirmaron al no presentarse la semana pasada a los exámenes médicos.



Mañana en la conferencia de prensa se hará oficial la salida de Almeyda y también se espera la renuncia del director deportivo, Francisco Gabriel de Anda, quien dijo a los medios hace cinco días que si el entrenador se iba, él no continuaba en el equipo.



Guadalajara tendrá en la parte final de este año el torneo Apertura 2018, en el que buscará ser protagonista, y el Mundial de clubes de diciembre, dos retos difíciles para el estratega que sustituya a Almeyda. EFE