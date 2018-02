Miguel Herrera confirmó que la poca actividad de Darwin Quintero en el primer equipo de América se debe a una propuesta del extranjero que estudian la directiva y el representante del futbolista.

Según el portal de 'AS' en Estados Unidos, dos son los clubes interesados en 'pescar' al colombiano de la Liga MX : Toronto FC y Vancouver Whitecaps. Solo uno de ellos ha tenido acercamiento con los azulcremas.

América ha recibido una oferta de cinco millones de dólares por Darwin Quintero. Los 'reds' quieren incorporar al colombiano como refuerzo con miras a la Concachampions que se desarrollará a finales de mes.

El alto mando de las 'Águilas' se tomará un tiempo para llegar a un acuerdo por el 'cafetero'. Por otro lado, Vancouver Whitecaps ha mostrado interés pero no se ha comunicado con ningún miembro de la institución de la Liga MX.

"La situación para el pobre Darwin Quintero es incómoda. Debo esperar a que me digan si se va o no se va o tómenlo en cuenta. Aún no sé nada" , contó el entrenador de América sobre la situación del futbolista sudamericano.