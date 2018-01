Antes de iniciar el Torneo Clausura 2018, Giovani dos Santos fyue uno de los nombres que sonó fuerte en América. Sin embargo, la situación contractual del atacante es complicada con LA Galaxy de la Major League Soccer (MLS).

Incluso, para que no pierda forma de cara a la Copa del Mundo, los azulcremas estuvieron dispuestos en abrirle las puertas al extremo durante la primera parte de la Liga MX y en calidad de cedido, pero no esta opción no se concretó.

Entonces ¿cuándo jugará Giovani dos Santos en América ? Según 'Marca Claro', las 'Águilas' tendrán que esperar a que el jugador termine contrato con el Galaxy en el 2020. Para ese entonces, el jugador ya tendrá 30 años.

De esa manera, 'Gio' podrá cumplir con un gran anhelo: vestir la camiseta del club que tanto ama. El delantero podrá concluir la última parte de su carrera -en la que tuvo un paso por Barcelona de España- en la Liga MX.