Henry Martín tuvo dos ofertas importantes durante el Draft de la Liga MX. América y Chivas de Guadalajara estuvieron muy interesados en contratar al delantero que en ese entonces pertenecía a las filas de Tijuana,

El delantero de 25 años de edad tuvo que decidir entre dos de los clubes más importantes del fútbol azteca. Pero no ha sido complicado para el jugador elegir entre las 'Águilas' y el 'Rebaño Sagrado'.

"Sí hubo interés de Chivas. Mi representante estuvo en el Draft y me dijo que me buscaban los dos equipos y yo elegí América. Sentía que podía proyectarme más y tener un mejor futuro" , reveló Henry Martín a 'ESPN'.

Miguel Herrera ha sido un factor importante en la decisión final del jugador. Además, el delantero comentó que el 'Piojo' se comunicó con él para invitarlo a pertenecer a las filas del conjunto de Coapa.

"Me mandó mensaje cuando se da el pase y me comentó que quería que estuviera como en Tijuana. Me dijo 'no te prometo ser titular, pero sí tendrás la oportunidad de jugar y competir ante los demás'", relató Henry Martín.