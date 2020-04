Miguel Herrera es una de las figuras que identifica al América de México en la actualidad. El entrenador atraviesa un gran momento con las ‘Águilas’. Sin embargo, con miras al futuro, el DT contempla la posibilidad de dirigir en el extranjero y el Colo Colo de Chile le parece un destino atractivo para seguir acumulando experiencias dentro de su carrera.

El ‘Piojo’ brindó una entrevista al portal chileno ‘En Cancha’ y se refirió a la tradición del conjunto ‘Cacique’, que por ahora no tiene un entrenador confirmado después de la salida de Mario Salas, hoy en Alianza Lima de Perú.

“Hay equipos muy buenos en Chile. Si me das a elegir, pensaría en el más emblemático: Colo Colo. Sabemos que hay clubes especiales en el mundo del fútbol y en la liga chilena Colo Colo en un equipo importante, pero no descartamos ninguna posibilidad, por ahora estoy bien en México”, explicó el estratega de las ‘Águilas’.

“Siempre están las puertas abiertas para dirigir en el extranjero, si bien me siento a gusto en el América, club en el que trabajo actualmente, no descarto nada a futuro”, añadió el ex seleccionador de México al medio mapochino.

La situación de América

El conjunto del ‘Piojo’ Herrera disputó su último compromiso en la Liga MX el pasado 15 de marzo contra Cruz Azul en el clásico joven. Los azulcremas perdieron por 1-0, pero están en posiciones de liguilla en el Clausura 2020.

Sin embargo, el campeonato azteca todavía no tiene fecha definida para reanudar la actividad. Los directivos de los clubes se comunican a través de videoconferencias para encontrar soluciones de cara al cierre de temporada.

La situación de Colo Colo

El elenco albo se encuentra en la búsqueda de un nuevo técnico para cuando reinicie la acción en el campeonato local. El ‘Cacique’, además de Miguel Herrera, tiene candidatos entre los que destacan el argentino Gabriel Heinze o el brasileño Luiz Felipe Scolari.