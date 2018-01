Luuk de Jong se ha convertido en la obsesión de América. Pese a la negativa de PSV Eindhoven de vender al delantero, Miguel Herrera , entrenador de las 'Águilas', reveló que las conversaciones aún continúan.

El mismo 'Piojo' Herrera contó que el atacante ha expresado el deseo de llegar a la Liga MX. Sin embargo, la situación de los 'Granjeros', para lo que queda de la campaña actual, es muy complicada.

" América es un equipo importante que le cuelgan refuerzos de ese nivel. Lo de Luuk de Jong se ha complicado bastante, el jugador tiene ganas, pero tiene contrato y el club no está como tan fácil de sacarlo", reveló Miguel Herrera.

El DT no perderá la cabeza por si los azulcremas no concretan el fichaje del holandés o algún otro delantero. "Esperemos como siguen las negociaciones y esta semana sea buena o no tan buena, pero darla", agregó.

Finalmente, Roberto Soldado, exatacante de Real Madrid, ha sido relacionado con América por los medios turcos. No obstante , el 'Piojo' negó aquella posibilidad. "No está en los planes", respondió a los medios.