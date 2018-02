Darwin Quintero es uno de los jugadores de América que apareció poco desde el inicio del Torneo Clausura 2018. El colombiano, según los medios mexicanos, ha sido relegado por Miguel Herrera de la plantilla principal.

Sin embargo, el 'Piojo' Herrera aclaró dicho tema y aseguró que no tiene problemas con el atacante. Es más, el entrenador reveló que ha tenido en cuenta al jugador, pero la directiva confirmó que tiene una oferta para salir al extranjero.

"Me informaron que hay una propuesta por Darwin Quintero. La directiva y el representante del jugador están analizando la situación. Debo esperar a que me digan si se va o no se va o tómenlo en cuenta. Aún no sé nada" , expresó Miguel Herrera.

"De mi parte, él sigue trabajando con el equipo y es incluido en los momentos de fútbol que practicamos. Mientras no me informen que se queda, no me comprometo a integrarlo en la rotación de extranjeros que tenemos, que son 11", añadió el DT de América.

"La situación para el pobre Darwin Quintero es incómoda. Pienso en él para el partido en Monterrey y tendré que pensar en quién quedará fuera". Miguel Herrera descartó haber congelado al 'cafetero'. "Es una mentira total" , sentenció.