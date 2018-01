América vs. Atlas : se enfrentan este sábado en el estadio Azteca por la fecha 4 de la Liga MX. Las 'águilas' quieren sumar de a tres para no salir de la zona de clasificación a las liguillas. La expectativa está por el debut de Jérémy Ménez, quien ya tiene todo en regla para tener sus primer minutos como jugador del mítico cuadro mexicano. El Atlas, por su parte, tendría a Alexi Gómez en la banca de suplentes. El cotejo dará comienzo a las 10:00 p.m. hora peruana y a las 09:00 p.m. También puedes seguirlo por la web de Depor.com.

El francés Jérémy Ménez, delantero del América del fútbol mexicano, está listo para jugar y por ello recibió este viernes el visto bueno del entrenador del equipo, el mexicano Miguel Herrera, en una práctica abierta al público que la escuadra cumplió en el estadio Azteca.

América convocó a unos 20.000 aficionados a su estadio, doblemente mundialista, para presentar a sus refuerzos y para que sus equipos femenino y masculino se tomaran la foto oficial.

"Tanto Jérémy como (Andrés) Ibargüen ya están adaptados, su trabajo ha sido diferente al resto del grupo por la fecha en que llegaron, pero ya están listos", dijo Herrera en conferencia de prensa.

El estratega adelantó que ambos estarán en el banquillo de emergentes el sábado en el partido de cuarta jornada del Clausura 2018 en el que América recibirá al Atlas. "Conforme adquieran más aire y fuerza física estaremos pensando en que inicien los partidos", agregó Herrera.

El francés reconoció que en los primeros días tuvo "problemas con la altitud" de la Ciudad de México, a 2.240 metros sobre el nivel del mar, y comentó que "las primeras tres semanas me costó adaptarme, pero con el paso de los días me he sentido mejor".

América vs. Atlas: alineaciones confirmadas

América: Marchesín; Álvarez, Valdez, Aguilera, Vargas; Uribe, Rodríguez, Ibarra, Domínguez; Martín, Peralta.



Atlas: Toselli; Monroy, Márquez, Barreiro, Reyes; Zaldívar, Aboagye, Garnica, Vigón, Morrison; Caraglio.