Isaac Brizuela 'enciende' el América vs Chivas por Copa MX y lanza advertencia a las 'Águilas'

El centrocampista Isaac Brizuela afirmó hoy que las Chivas de Guadalajara llegan con buena condición física para los compromisos contra el América , su acérrimo rival, al cual se medirá este martes por los cuartos de final de la Copa MX.



"El equipo genera bastante y no debemos preocuparnos porque va a llegar el gol y esta semana puede dar esa confianza tanto en goles como en victorias para avanzar a la siguiente fase", dijo en conferencia de prensa.



Chivas enfrentará al América en dos ocasiones en esta semana, el miércoles de visita en el estadio Azteca en octavos de final de la Copa Mx y el sábado en la fecha 11 del torneo Clausura 2019.



"Es satisfacción anotar en un clásico, una motivación extra saber que a lo mejor puedes quedar en la historia de los clásicos, y ganarle al América es un extra para el jugador, más en la situación en la que estamos los dos equipos. El que saque la victoria se motiva y trata de alargar una racha positiva", agregó.



Para Brizuela el equipo está preparado en lo anímico y en lo futbolístico para enfrentar a un cuadro como el América, quinto en la clasificación general.



"Es un equipo que hace bastantes goles y no le puedes regalar espacios; en la parte arriba es lo que más nos puede preocupar pero nuestra gente sabe marcar a ese tipo de jugadores y puedo estar tranquilo porque tengo compañeros capaces de jugar estos encuentros", aseguró.



Los rojiblancos descendieron al octavo sitio de la clasificación del torneo con 15 puntos de 30 posibles al sumar cuatro victorias tres derrotas y tres empates.



Brizuela minimizó que Chivas sume tres partidos consecutivos son conocer la victoria y con solo un gol anotado y aseguró que son detalles que el plantel debe afinar para lograr la contundencia.



El centrocampista, titular en el cuadro del técnico paraguayo José Saturnino Cardozo, negó que su experiencia en el equipo lo obligue a tomar la responsabilidad de guiar a sus compañeros.



"No pienso en echarme la carga, sino todo lo contrario, tratar de contagiar al compañero y contagiarme de su esfuerzo. El pensamiento es entregar todo de mí, sudar la camiseta y ayudar a mis compañeros a que el juego se dé de la mejor manera y consigamos un triunfo", concluyó.



El Guadalajara se entrenó hoy a puerta cerrada con la intención de ensayar el cuadro titular que saldrá a enfrentar el primer partido en busca de avanzar a las semifinales de la Copa MX. EFE

Pumas vs. Dorados Sinaloa: chocan en Olímpico Universitario por los cuartos del Clausura 2019 Copa MX



Morelia vs. Tijuana por los cuartos de final: juegan en Morelos por la Copa MX



¡Firmaron tablas! Chivas empató 0-0 ante Querétaro por la jornada 10 del Clausura 2019 de Liga MX



¡Sin suspenso no vale! América venció 1-0 a Puebla por la jornada 10 del Clausura 2019 de Liga MX