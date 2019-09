América vs Chivas: horarios, canales y cómo ver desde el Azteca por fecha 12 del Apertura 2019 Liga MX

América vs Chivas se enfrentan este sábado 28 de septiembre por la fecha 12 del Apertura 2019 Liga MX. Revisa los h orarios y canales del Clásico de México está programado para las 9:05 de la noche (hora local) y será transmitido por las señales que describimos a continuación: Sky Sports, TUDN, Univisión y Las Estrellas. Recuerda que Depor.com te llevará a través de esta nota todos los detalles minuto a minuto del partidazo que paraliza a todo un país.

América llega a este partido con la oportunidad de acercarse a la punta de la tabla de posiciones del Apertura 2019. Si el equipo de Miguel Herrera saca un triunfo de local, podría colocarse a solo dos puntos del líder Santos Laguna. A pesar de la obligación de sacar un resultado positivo, el 'Piojo' ha explicado que no se siente presionado.



"Presión no hay, estamos ocupados en que el equipo salga adelante, que empiece a ganar. Hemos dejado puntos importantes en el camino, pero ya estamos con la idea de sumar de a tres. No perdemos, pero tampoco ganamos y sumar de a uno no te ayuda mucho", declaró Herrera a FOX Sports.

América vs Chivas: horarios y canales por fecha 11 del Apertura 2019 Liga

Perú - 9:05 p.m.

Ecuador - 9:05 p.m.

Colombia - 9:05 p.m.

México - 9:05 p.m.

Bolivia - 10:05 p.m.

Argentina - 10:05 p.m.

Uruguay 11:00 p.m.

Brasil 11:00 p.m.

Herrera se refiere a Chivas

Sobre el partido ante Chivas, el DT del América también se ha referido a la salida del entrenador de su rival de mañana, Tomas Boy. El equipo de Guadalajara lo cesó por malos resultados a solo dos días de visitar el Azteca. Para el 'Piojo', las 'Águilas' no deberían preocuparse por el DT que tienen al frente.



"Es una situación desafortunada, pero nosotros tenemos que trabajar para enfrentar a quien esté en la banca y al equipo, sobretodo al equipo. Hay que trabajarlo bien, concentrados porque es un partido difícil", declaró Miguel Herrera.



Más del América vs Chivas

América se encuentra en el puesto 5 de la tabla de posiciones del Apertura 2019 Liga MX con 18 puntos. Mientras que Chivas llega en un terrible momento al Clásico de México en el Azteca con solo 11 puntos en la clasificación y sumergido en la casilla 15. ¡Tenemos partidazo!

Resultados y tabla de posiciones del Apertura 2019 Liga MX

