América vs Cruz Azul: cómo, dónde y cuándo ver cuartos de final de Liguilla Liga MX Clausura 2019

América vs Cruz Azul se enfrentan EN VIVO este jueves 9 de mayo en el primer asalto de los cuartos de final de la 'Fiesta Grande' del fútbol azteca EN DIRECTO y ONLINE en el Estadio Azteca por la Liguilla Liga MX Clausura 2019. Sigue la transmisión del partido por Televisa Deportes, Canal 5 y TDN desde las 21:05 horas (horario peruano y mexicano). Repasa las principales incidencias del encuentro por el MINUTO a MINUTO en Depor.com.

LA PREVIA DEL PARTIDO.



Hace casi cinco años que el equipo celeste no puede vencer a las 'Águilas' americanistas. Su última victoria data del Apertura-2014 cuando se impuso 4-0.



Desde entonces, se han enfrentado en 15 ediciones del Clásico Joven y el balance ha sido de nueve victorias para el América y seis empates.



Entre los recuerdos amargos que tienen los celestes de las 'Águilas' se cuentan dos finales perdida en esta década: la del Clausura-2013 y la del Apertura-2018.



Peor aún, Cruz Azul no vence al América en liguilla desde hace casi 20 años; la última vez fue en las semifinales del torneo de Invierno 1999.



Con todos esos antecedentes, el equipo celeste ha sido blanco de burlas que hacen escarnio del pánico escénico que han manifestado ante el América.



"No podemos repetir errores que son más de naturaleza emocional ni los errores de esperar o de tener miedo", apuntó el portugués Pedro Caixinha, director técnico de Cruz Azul.



"América siempre es fuerte, es un equipo de respeto y seguramente venderá muy cara la derrota", remató Caixinha de cara al partido de ida que se jugará el jueves en el estadio Azteca.



Cruz Azul vs. América: horarios del partido

Perú 9:05 p.m.

Ecuador 9:05 p.m.

Colombia 9:05 p.m.

México 9:05 p.m.

Bolivia 10:05 p.m.

Paraguay 10:05 p.m.

Chile 10:05 p.m.

Venezuela 10:05 p.m.

Argentina 11:05 p.m.

Uruguay 11:05 p.m.

Brasil 11:05 p.m.

España 4:05 a.m. (10 de mayo)

Cruz Azul vs. América: alineaciones probables:

Cruz Azul : Jesús Corona; César Domínguez, Pablo Aguilar, Igor Lichnovsky, Adrián Aldrete; Rafael Baca, Yoshimar Yotún; Édgar Méndez, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda; Milton Caraglio.



América: Agustín Marchesín; Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emmanuel Aguilera, Jorge Sánchez; Renato Ibarra, Guido Rodríguez Matheus Uribe, Andrés Ibargüen; Roger Martinez, Nicolás Castillo.

► Lo tuvieron que calmar: el cruce de palabras de Messi con fanáticos del Barza en aeropuerto [VIDEO]



► Mourinho lo entiende todo: la explicación del técnico portugués tras el Barcelona vs. Liverpool [VIDEO]



► Ya se lo dijo a sus compañeros: el sacrificado del Real Madrid y la millonaria cifra para fichar a Neymar



► Barcelona en estado de crisis: planea irse tras la vergonzosa derrota en Champions League a manos de Liverpool