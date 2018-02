América vs. Lobos BUAP juegan este sábado en el estadio Azteca por la fecha 5 del Clausura 2018 de Liga MX. El partido, en el que los peruanos Luis Advíncula y Pedro Aquino apuntan al titularato e Irven Ávila a arrancar en banca, está programado para las 10 de la noche (hora peruana) y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para todo el territorio mexicano a través de la señal de TDN. Recuerda que también podrás seguir todos los detalles del partido ONLINE en esta nota de Depor.com.



El equipo de los peruanos Advíncula, Ávila y Aquino se encuentra muy comprometido en la zona baja de la tabla de posiciones. Con cuatro partido jugados, Lobos BUAP apenas ha sumado un punto. Todavía no sabe lo que es ganar en el Clausura 2018 y buscará dar la sorpresa en la cancha de 'Las Águilas' , uno de los cuatro líderes del torneo azteca.



PAÍS HORA Perú 10:00 p.m. Colombia 10:00 p.m. México 9:00 p.m. Argentina 00:00 a.m. Chile 00:00 a.m.

Lobos BUAP , hasta el momento, acumula tres derrotas ante Juárez, Pachuca y Querétaro. La semana pasada solo sumó un punto ante Pumas de U.N.A.M. en casa y si no quiere despedirse rápido de la posibilidad de clasificar a la liguilla final, debe ganar en el partido que podría tener a nuestros compatriotas desde el arranque.



El gran momento de América



Si en Lobos BUAP hay preocupación por su plaza en la tabla de posiciones, lo contrario pasa en el equipo del 'Piojo' Herrera. Las 'Águilas' esperan una serie de resultados que los coloquen como los únicos líderes al final de la fecha 5 del Clausura 2018 de la Liga MX. El entrenador americanista tiene buenas sensaciones de sus dirigidos.



"Pedí dos refuerzos y me los trajeron, me trajeron dos muy buenos refuerzos, de fuera, y pedí gente de México, y creo que llegó. El equipo está fuerte, sólido, está más completo que el torneo pasado", dijo Herrera en la previa del partido ante Lobos.



América vs. Lobos BUAP: alineaciones probables



América: Marchesin, Paul, Bruno, Aguilera, Vargas, Renato, Guido, Uribe, Cecilio, Oribe y Henry.



Lobos BUAP: Villalpanda, Cercado, 'Maza', Olvera, Advíncula, Tercero, Cortez, Aquina, Medina, Ávila y Quiñones