¡Qué calidad! Funes Mori y la gran definición para el 1-0 de Monterrey ante América en el Azteca [VIDEO]

Rogelio Funes Mori marcó a los 7 minutos el 1-0 del América vs Monterrey en el estadio Azteca por el Apertura 2019 Liga MX. Cuando los asistentes apenas tomaban asiento, el delantero de Rayados sorprendió al local con una gran definición.



Tal como se ve en imágenes, Funes Mori recibió un pelotazo largo de Dorlan Pabón y ante la salida del portero Marchesín, no tuvo mejor idea que sacar el remate para adelantar al Monterrey. Lamentablemente para Rayados, la alegría no dudaría mucho.



Y es que apenas pasaron 8 minutos para que América encuentre la ventaja en el marcador. Primero llegó el empate de Nico Castillo de penal y luego Mateus Uribe con un golazo de cabeza adelantó al equipo del 'Piojo' Herrera sobre Monterrey.



Cerca al final del primer tiempo, las vallas de los arcos del estadio Azteca volvieron a moverse con el empate de Rayados. Avilés Hurtado definió con la cabeza y puso el 2-2 del partido , que regaló un gran primer tiempo para todos los asistentes.

