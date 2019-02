América vs. Pachuca desde el Azteca: partidazo por octavos de Copa MX Clausura 2019 | TDN

América vs. Pachuca se enfrentan EN VIVO por octavos de final de la Copa MX Clausura 2019, este martes 26 de febrero EN DIRECTO desde las 10:15 p.m. (hora peruana) y 9:15 p.m. (hora local). Sigue la narración y transmisión vía TDN; y MINUTO a MINUTO, goles e incidencias ONLINE por la web de Depor.com desde el mítico Estadio Azteca.

América y Pachuca se enfrentarán en busca de un lugar en cuartos de final del certamen mexicano. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Azteca.

América vs. Pachuca: horarios del partido



Ecuador - 10:15 p.m.

Perú - 10:15 p.m.

Colombia - 10:15 p.m.

México - 9:10 p.m.

Bolivia - 11:15 p.m.

Chile - 12:15 a.m. (miércoles 27 de febrero)

Argentina - 12:15 a.m. (miércoles 27 de febrero)

Uruguay - 12:15 a.m. (miércoles 27 de febrero)

Paraguay - 12:15 a.m. (miércoles 27 de febrero)

España - 4:15 a.m. (miércoles 27 de febrero)

América continuará su camino con el objetivo de alcanzar el título de Copa MX, luego de 45 años. Las 'Águilas' -motivados por la goleada liguera a costa de Lobos BUAP- tratarán de eliminar a Pachuca.

Un doblete de Nicolás Castillo y un gol de Henry Martin le dio la victoria a América contra los 'Licántropos', rompiendo así la racha de dos caídas consecutivas a manos de Pumas y León, que los alejó de los primeros lugar de la tabla de Liga MX.

La definición de América se da algunos días después de que su entrenador Miguel Herrera criticara que haya dos torneos de Copa al año.

"Creo que sí excedemos en dos torneos al año. Hagamos uno, lo puedes ir espaciando, buscamos dos campeones de Copa y dos de Liga. ¿Para qué? Si la Copa es un torneo que te da un trofeo, que no tiene un premio deportivo, no hablemos del monetario, deportivo que te dé algo más que ganar un trofeo", dijo el 'Piojo'.

América avanzó a esta instancia como líder del Grupo 4, por encima de Atlético San Luis y Necaxa. Por su parte, Pachuca se clasificó a octavos de final gracias a su segundo puesto en la serie 1, en la que también estaban Tijuana y Atlante.

