América vs. Puebla : jugarán por la fecha 16 de la Liga MX Clausura 2018 desde el Estadio Cuauhtémoc con Anderson Santamaria. El partido se disputará el viernes 20 de abril desde las 19:00 horas (México y Perú) y será transmitido en Azteca 7.

En la previa, el entrenador de los azulcremas, Miguel Herrera, aseguró que es imposible que queden fuera de la Liguilla. Las 'Águilas' solo necesitan empatar contra la 'Franja' para asegurar un lugar en la 'Fiesta Grande'.

América vs. Puebla: horarios del partido

PAÍS HORA México 19:00 Perú 19:00 Ecuador 19:00 Colombia 19:00 Bolivia 20:00 Venezuela 20:00 Chile 21:00 Argentina 21:00 España 2:00 (sábado 21 de abril)

"Me parece que en la historia no hay equipo que con 26 puntos se haya quedado afuera, matemáticamente no estamos clasificados pero ante el Puebla buscaremos el pase y posicionarnos mejor" , dijo el técnico de América.

En el momento de menos efectividad para el cuadro del 'Piojo', Jeremy Menez, Cecilio Domínguez y Henry Martín son bajas. "Nos ha faltado contundencia para poder sumar partidos de tres puntos, pero estamos en ese proceso para mejorar", indicó el DT.

Por su parte, Puebla tiene posibilidades de sumarse a la siguiente etapa de la Liga MX. Pero el equipo de Enrique Meza dependerá de otros resultados, además está en la obligación de sumar seis de seis hasta el final del Clausura.

No obstante, el presente de la 'Franja' no es el mejor posible en el certamen. El cuadro poblano acumula una racha de cinco encuentros consecutivos perdiendo. Pero frente al América , en casa, espera cortar ese maleficio.

América vs. Puebla: posibles alineaciones

América: Marchesín; Aguilar, Vargas, Valdez, Aguilera; Rodríguez, Ibarra, Uribe, Ibargüen; Lainez, Oribe Peralta.

Puebla: Angulo, Rojas, Pimentel, Fernández, Guerrero,Cavallini, Enríquez, Santamaría, Rodríguez, Chumacero, Vikonis.