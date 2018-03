América vs. Toluca: chocan por la fecha 12 del Clausura 2018 Liga MX en el Estadio Azteca.

América vs. Toluca se enfrentan este sábado 17 de marzo en el Estadio Azteca, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX. Las 'Águilas' buscan mantener el invicto y acercarse al líder Santos. El duelo se jugará desde las 9:00 p.m., horario de México, y 10:00 p.m., hora peruana; y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Televisa Deportes. También puedes seguir ONLINE el minuto a minuto de Depor.com.



América, segundo de la tabla, llega animado luego de clasificarse a las semifinales de la Liga de campeones de Concacaf y tratará de imponer condiciones en su casa, el Estadio Azteca, ante un Toluca situado en el tercer lugar.



De la mano del entrenador Miguel Herrera el América muestra la mejor defensa, con siete goles aceptados en 11 encuentros, y el segundo mejor ataque, con 18 anotaciones, pero deberá cuidarse del Toluca, que recibió tres goles más y anotó tres menos que las Águilas, pero lleva cuatro triunfos al hilo.

PAÍS HORARIO México 9:00 p.m. Perú 10:00 p.m. Ecuador 10:00 p.m. Colombia 10:00 p.m. Chile 12:00 a.m. (domingo) Argentina 12:00 a.m. (domingo)

Por el récord

Con 11 partidos sin perder, las Águilas ya igualaron su mejor arranque en torneos cortos, logrado en el Apertura de 2005. Un encuentro más sin perder empataría lo que consiguieron en la temporada 1982-83, cuando no perdieron luego de las primeras 12 jornadas.



"Los récords no me importan, me importa más ganar títulos, eso es lo que le importa a la afición, el tener éxitos para ellos y nuestras familias, eso es lo que buscamos", dijo el entrenador del América, Miguel Herrera. "El equipo puede perder, pero nunca va a parar de intentar ganar, eso es lo que me tiene tranquilo".

Por su parte, los de Hernán Cristante, también con 21 puntos al igual que su rival, pero tercero por diferencia de goles, viene de vencer por la mínima diferencia a Pumas. De hecho, los 'Diablos Rojos' han ganado sus últimos cuatro enfrentamientos.