La Liga MX se queda sin un peruano: Andy Polo. Durante las últimas semanas el atacante estuvo en el limbo. Mientras se desarrolló el Draft 2018, previo al inicio del Torneo Clausura 2018 , se especulaba mucho sobre la salida de la ‘Joya’.



Sin embargo, el certamen inició en el fútbol azteca y el ex Universitario de Deportes se mantuvo en la plantilla principal de la ‘monarquía’. No obstante, el extremo no salió en lista en las dos primeras jornadas debido a una lesión que arrastraba.



Finalmente, el propio Roberto Hernández, entrenador de Monarcas Morelia , reveló en conferencia de prensa –tras vencer 1-0 a Puebla en la Liga MX - que Andy Polo ya no pertenece al plantel principal del cuadro michoacano.



“ Andy Polo ya fue transferido, por el momento no llegará nadie más ”, indicó el técnico azteca respecto al futuro del atacante y acerca de la posibilidad de incorporar algún otro elemento para afrontar el Clausura.



No se sabe exactamente dónde jugará Andy Polo en el 2018, pero todo hace indicar que lo hará en el Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS), cuya temporada recién empezará en marzo de este año.