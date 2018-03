Cada día aparecen más noticias sobre Alexi Gómez en el Atlas de México. Primero fue el presidente del club, luego el capitán del equipo y ahora ha sido el técnico Rubén Romano, quien declaró a ESPN México sobre las razones de la destitución del ex volante de Universitario. Para el entrenador argentino, no había remedio con un futbolista que no entendía el mensaje y no creía en el proyecto del club mexicano en el Clausura.



“No sé qué platicó la directiva con él al final. Yo había hablado muy claro con todos y especialmente con Alexi anteriormente. Le conté que tenía amigos en Perú, como el 'Chorri' Palacios, que me decían que la rompió allá. Sin embargo, le dije que acá en México tenía que hacer la diferencia no solo en cancha, sino en el día a día. Vine observando que su comportamiento no era el mismo y que no había compromiso, antes había hecho una cosa que la dejé pasar, pero esta fue la tercera. El mismo día que estábamos concentrados, delante del grupo le dije que tome sus cosas y se fuera", declaró el entrenador.



Atlas hizo oficial la salida de Alexi Gómez del primer plantel del cuadro de la Liga MX. El conjunto mexicano publicó en su portal oficial un comunicado explicando la situación del marcador izquierdo. "La terminación del contrato corresponde a diversos incumplimientos del jugador a la reglamentación interna del club", informaron los 'Zorros' en la breve nota compartida también a través de redes sociales.



A través de los medios se difundió un video en el que Alexi Gómez participó de un juego informal de fútbol 7 a solo horas del encuentro de Atlas frente a Puebla por la jornada 11 de la Liga MX en el Clausura.