El futuro de Carlos Tevez es una incógnita a pocas semanas de iniciar el 2018. El delantero ha sido relacionados con clubes de la Liga MX como el América, Tigres y Pumas . Aunque en las últimas horas trascendió que llegaría al Querétaro .

El Presidente de los 'Gallos Blancos', Jaime Ordiales, fue entrevistado por 'Récord' para hablar sobre el tema relacionado con el atacante argentino y reveló por qué el jugador ha sido vinculado con el cuadro azteca.

" No, no es cierto (que Carlos Tevez vaya a llegar a Querétaro ). Nos lo ofrecieron, pero no hay nada en particular. Nunca hubo negociaciones ", reveló el alto directivo, quien contó que la plantilla necesita dos jugadores más para iniciar la Liga MX .

El 'Apache' desea salir del fútbol chino y su representantes está resolviendo el tema con Shanghái Shenhua. Además de tener opciones en México, el delantero volvería a su país o, en el peor de los casos, anunciaría su retiro.