Chivas Guadalajara vs. Monterrey se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV desde el estadio BBVA Bancomer por la fecha 9 del Apertura 2018 de Liga MX. El partido, programado para las 9:06 de la noche (hora peruana y mexicana), será transmitido LIVE TV para todo el territorio azteca a través de la señal de FOX Sports.



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Chivas Guadalajara y Monterrey.



Chivas Guadalajara y Monterrey: horarios de partido por el Apertura 2018 de Liga MX

PAÍS HORA Perú 9:06 p.m. México 9:06 p.m. Colombia 9:06 p.m. Ecuador 9:06 p.m. Chile 11:06 p.m. Argentina 11:06 p.m.

Tras la inactividad por la fecha FIFA, Chivas intentará regresar al sendero del triunfo cuando visite a un complicado Monterrey.



Antes del descanso del pasado fin de semana, Chivas vio rota una racha de tres triunfos al perder en casa ante Pachuca y con una cosecha de 10 puntos quedó en la décima posición del campeonato.



"Desde que perdimos con Pachuca le metimos a los jugadores en la cabeza que ahora no queda más que sumar de a tres”, dijo el entrenador del 'Rebaño sagrado', José Saturnino Cardozo. "Tenemos que salir a hacer lo que sabemos y Monterrey será un buen parámetro".



Los 'Rayados', que cayeron 2-1 ante Puebla en la fecha anterior, acumulan 16 puntos para situarse en el segundo lugar de la tabla. En Monterrey, la única baja será José María Basanta, quien está lesionado de la pierna izquierda.



"Respetamos a Monterrey pero no le tenemos miedo porque eso no existe para nosotros, somos Chivas y el jugador con miedo no puede formar parte de este proyecto", agregó Cardozo.

Con información de AP