Chivas de Guadalajara vs. Querétaro se enfrentan este miércoles 14 de febrero por la séptima jornada del Clausura 2018 de Liga MX. El partido se jugará en el Estadio La Corregidora desde las 8:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Imagen TV. Los 'Gallos blancos' vienen de un gran triunfo en Baja California a costa de Tijuana, mientras que el 'Rebaño' sufrió un duro golpe en casa al perder ante Santos Laguna.

En este Clausura-2018, C hivas de Guadalajara ha sufrido cuatro derrotas, tres de manera consecutiva. En lo que va del torneo, esa crisis ha causado un torbellino de cuestionamientos que han puesto en duda la continuidad del 'Pelado' Almeyda, aunque él asegura sentirse firme en el banco de las 'Chivas'.



Chivas de Guadalajara vs. Querétaro: horarios del partido País Hora México 7:00 p.m. Perú 8:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. Ecuador 8:00 p.m. Venezuela 9:00 p.m. Bolivia 9:00 p.m. Paraguay 10:00 p.m. Chile 10:00 p.m. Uruguay 10:00 p.m. Argentina 10:00 p.m. España 2:00 a.m.

"La realidad es que estamos pasando un momento bastante difícil. Desde mi llegada a Chivas debe ser el momento de más dificultad, pero que no haya especulaciones, el día que yo decida no estar más, lo diré, no daré tantas vueltas", dijo el 'Pelado'.



Este miércoles, el Chivas de Guadalajara con sus cuatro puntos y con una de las peores defensivas con 11 goles en contra irá al estadio La Corregidora para enfrentar el Querétaro, equipo de media tabla que tiene siete unidades y que gracias a su orden defensivo sólo ha recibido tres goles.

El chileno Edson Puch, una de las figuras de Querétaro dijo en la previa: "Vienen mal y cuando los equipos están heridos salen a jugar con todo en cada partido, pero nosotros también necesitamos puntos, por eso el partido va a ser bueno".



Al referirse al contrario, Puch recordó que cuenta con jóvenes de calidad y será importante mantener la concentración para sacar los tres puntos. "Esperamos dar un buen partido y dejar los tres puntos en casa", apuntó.