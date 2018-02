Chivas de Guadalajara recibe hoy al Santos Laguna en busca de romper una racha de tres partidos sin ganar de local, en el marco de la sexta fecha del Clausura 2018 de la Liga MX , y de empezar a sumar de a tres para así salir del fondo de la tabla. El duelo se disputará desde las 10:06 p.m. (hora peruana).

PAÍS HORA México 9:06 p.m. Perú 10:06 p.m. Colombia 10:06 p.m. Ecuador 10:06 p.m. Chile 12:06 a.m. (domingo) Argentina 12:06 a.m. (domingo) Brasil 12:06 a.m. (domingo)

"No hemos conseguido los resultados que pretendemos, el arranque no ha sido el indicado y seguramente habrá modificaciones (en el once inicial) porque está claro que luego de cinco partidos y al no haber resultados tenemos que darle la vuelta a esto en lo personal y en lo colectivo", dijo el entrenador de Chivas, Matías Almeyda.



El 'Rebaño' solo suma una victoria en el Clausura, fue en condición de visita ante el Necaxa por 3-1 en la tercera jornada, luego registró un empate ante Toluca (1-1) en la primera fecha, y el resto solo han sido derrotas: frente a Cruz Azul (1-3), Monterrey (1-2), y Puebla (2-0).



Así, Chivas, que la temporada pasada se quedó fuera de la liguilla por el título, ha perdido sus últimos dos partidos y con cuatro puntos se coloca en el 16to puesto entre 18 equipos de la máxima categoría.

Por su parte, Santos Laguna es uno de los animadores del torneo. Los de Robert Siboldi se ubican en la séptima casilla con ocho unidades, a tres de los líderes, aunque vienen de igualar sin goles ante Tijuana en la jornada anterior, por lo que buscarán aprovechar el mal momento del 'Rebaño' para sumar de a tres.



Santos ha sumado dos triunfos, dos empates y una sola derrota, que ocurrió en la segunda fecha frente a Tigres por 2 a 1.