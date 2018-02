Los resultados no han acompañado a Chivas de Guadalajara en este torneo de la Liga MX. Por ello, Matías Almeyda ha decidido trabajar en estricto privado para que el plantel no se desconcentre con nada en una semana clave.

Al parecer, la decisión del 'Pastor' no ha caído bien en algunos sectores de la prensa, pues aseguran que el argentino cierra las puertas del complejo para que no reciba las críticas debido a las últimas presentaciones de su equipo.

Matías Almeyda ha desmentido esa versión y aclaró por qué ha elegido entrenar sin la presencia de los medios de comunicación. El DT de Chivas , además, no tuvo reparos en reconocer que algunos comunicadores lo quieren fuera del 'Rebaño'.

"Nosotros por lo general, cuando jugamos entre semana, siempre tratamos de cerrar el ingreso a la prensa, porque trabajamos cosas que queremos tenerlas acá adentro", indicó en referencia a los duelos que tendrá ante Cibao (miércoles) y América (sábado).

"En ningún momento yo he tomado revancha de los que pretenden que yo me vaya, no son todos, pero veo a muchos que pretenden mi salida", añadió Matías Almeyda acerca de la decisión de entrenar en privado.

Por otro lado, el técnico de Chivas afirmó que seguirá trabajando para intentar quedarse entre los ochos primeros de la Liga MX. "Mientras las matemáticas den, vamos a luchar hasta el final. Sabemos que está difícil, pero no imposible y todos saben que nuestro plantel es corto", concluyó.