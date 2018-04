Se llama Benjamín Galindo, tiene 19 años, juega en el Chivas de Guadalajara y es el yerno de Matías Almeyda. Conocido como una promesa del fútbol mexicano, el zaguero central debutó este sábado en la Liga MX frente al Veracruz de los peruanos Christian Ramos y Wilder Cartagena. ¿El resultado? Un error en el gol de Daniel Villalba que permitió el triunfo de los ‘Tiburones Rojos’ en un partido válido por la fecha 14 de la liga mexicano.



Consultado por la prensa de ese país por la situación que vive con el novio de su hija, el técnico argentino fue enfático. “Yo soy una persona que vive ya en este siglo y tengo totalmente la mente abierta en el sentido de que antiguamente se le elegían las novias y novios a los hijos. Yo no le elijo el novio a mi hija, solo quiero que sea feliz. Si está con Galindo, con Pedro, con Juan, no me interesa, a Galindo lo elegí por cómo juega, no porque sea el novio de mi hija”, explicó el entrenador en conferencia de prensa tras la dura caída.



Asimismo, Almeyda continuó con su postura sobre la relación entre ambos. “Galindo viene en un proceso de adaptación como todos los jóvenes, a él toca esa responsabilidad y tuvo una jugada desafortunada, pero Galindo no jugó porque es mi yerno. Es más, ¿saben qué feo es tener a un yerno como jugador? Pero ojalá sepa diferenciar su vida personal de lo que es Chivas”, finalizó Matías sobre el tema que es furor en las redes sociales.



Los ‘Tiburones’ de Veracruz vencieron hoy 1-0 a las Chivas de Guadalajara con un gol del argentino Daniel Villlalba y tomaron oxígeno puro en su afán de huir del descenso en el torneo Clausura 2018 del fútbol mexicano.



Villalba (m.1) anotó por los "escualos" que disfrutaron de una destacada actuación del portero Édgar Melitón Hernández y salieron del último lugar de la tabla de cocientes que decidirá el descenso.