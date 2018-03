Chivas vs. América : se enfrentarán hoy por la fecha 10 del Clausura 2018 de la Liga MX. El cotejo se llevará a cabo en el Estadio AKRON desde las 10:06 p.m. (hora peruana) y será transmitido por las cadenas Chivas TV y TDN. Si bien es cierto que 'Águilas' mandan en torneo mexicano de primera división y el 'Rebaño Sagrado' roza peligrosamente el sótano de la clasificación, ambos elencos se perfilan para jugar el clásico nacional sin detenerse a contemplar las estadísticas.

Las 'Águilas' del América se presentarán con un óptimo rendimiento reflejado en 17 puntos que lo tienen en el liderato y con un destacado balance entre ofensiva y defensiva con 15 goles a favor y sólo seis en contra. Además son el único equipo invicto del campeonato.



Chivas vs. América: horarios del partido

País Hora México 9:06 p.m. Perú 10:06 p.m. Colombia 10:06 p.m. Ecuador 10:06 p.m. Venezuela 11:06 p.m. Bolivia 11:06 p.m. Paraguay 00:06 a.m. Chile 00:06 a.m. Uruguay 00:06 a.m. Argentina 00:06 a.m. España 00:06 a.m.

Por su lado, las Chivas del Guadalajara ocupan el decimoséptimo puesto de la clasificación con siete unidades, sólo tres más que el colista Atlas.



"La estadística no me impone ni me impresiona, por más que América vaya en primer lugar o nosotros no estemos en el mejor momento, en un clásico ninguno es favorito", consideró Alan Pulido, delantero del 'Rebaño'.



En el Nido de las 'Águilas', aunque los números están de su lado, tampoco se fían de ellos. Al América, según su director técnico Miguel Herrera, lo mueve la ambición de vencer y convencer.



"A nosotros los números, la estadística y la posición en la tabla no nos interesan. Nos interesa ganar, seguir sumando puntos y dejar a la afición muy contenta", comentó el entrenador americanista.



A Herrera, como responsable de las 'Águilas', le ha sentado bien enfrentar a las Chivas pues en cinco partidos les ha ganado cuatro a cambio de una derrota.



En la banca contraria, el argentino Matías Almeyda buscará un triunfo que le dé un respiro y le permita romper la racha de seis partidos sin ganar en este torneo.



El 'Pelado' Almeyda no tiene un buen registro en sus partidos de liga ante el América: en siete ocasiones tiene tres victorias dos empates y cuatro derrotas.



Sin embargo, no se olvida que su primer clásico, el del Apertura-2015, lo ganó 2-1 aun cuando América llegó en mejor momento que el Guadalajara que también estaba en la parte baja de la tabla.

Chivas vs. América: alineaciones probables

Chivas: Cota, 'Chapo', Salcido, Alanís, Aris, 'Lalo', Brizuela, Pizarro, Cisneros, Godínez y Pulido.

América: Marchesin, Aguilera, Valdez, Aguilar, Vargas; Rodríguez, Uribe, Ibarra, Domínguez, Ménez y Peralta.