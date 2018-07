Chivas vs. Cruz Azul: resultados, estadísticas, goleadores, títulos, finales y todo del clásico

La visita que realizará Cruz Azul a la “Perla de Occidente”, el estadio de las ‘ Chivas ’, para enfrentar al Club Deportivo Guadalajara se roba toda la atención en la fecha dos del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX . El “Rebaño Sagrado” y el conjunto de “Los Cementeros” volverán a verse las caras en el partido 51 desde que se comenzara a jugar torneos cortos en el invierno del 96’.



Tal vez no tengan la rivalidad tan marcada como con el Club América, pero el Chivas vs. Cruz Azul ha dejado a más de uno boquiabierto con espectaculares encuentros y golazos que han enriquecido la historia del fútbol mexicano. Tan solo en esos 50 partidos se puede ver la paridad de estos dos históricos del fútbol azteca. Chivas lleva la delantera pero no por tanto. 15 partidos ganados y 22 empates hablan por sí solos.



Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul: historial de partidos

Equipo PJ PG PE PP GA GC DG Chivas 50 15 22 13 73 69 4 Cruz Azul 50 13 22 15 69 73 -4

Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul: pasado reciente

El último enfrentamiento entre ellos se dio el 13 de enero de este año, en una situación similar. El cuadro ‘Cementero’ visitó el Estadio Akron y venció por 3 a 1 al Chivas en lo que significó el primer triunfo del técnico portugués, Pedro Caixinha.



En el partido que significó la jornada dos del Torneo Clausura 2018 , la gran actuación de Felipe Mora (ahora delantero de los Pumas), con dos goles, y un tanto de Rafael Baca, sellaron el triunfo en un encuentro con mucha expectativa por la reaparición en el fútbol mexicano de Carlos Peña ante su exequipo, el Chivas, después de un paso por Escocia.



Chivas vs. Cruz Azul: títulos nacionales y goleadores

Si bien el partido es este sábado, José Cardozo, el técnico de Chivas se encargó de iniciar la polémica al declarar en la previa que “el dinero no da campeonatos. No me preocupa que Cruz Azul tenga más dinero; nunca vi un saco lleno de billetes haciendo goles”. Además de recalcarle a ‘Los Cementeros’ que “llevan 20 años sin ser campeones”.

Títulos de Cruz Azul

Años Títulos 1968–1969, México 1970, 1971–1972, 1972–1973, 1973–1974, 1978–1979, 1979–1980, Invierno 1997 Primera División de México 1968-69, 1996, Clausura 2013 Copa México

Goleadores de Cruz Azul

Nombre Goles Carlos Hermosillo 198 Horacio López Salgado 133 Francisco Palencia 105

Duro, pero cierto. El último título de Cruz Azul data del Torneo de Invierno de 1997, en el que ‘La Máquina Celeste’, con un gol de Carlos Hermosillo en el minuto 100’ del partido de vuelta frente al León, le pondría la última estrella a su palmarés de ocho títulos nacionales.



Es justamente el ariete mexicano el máximo goleador de la historia del club. Con 169 goles fue tres veces consecutivas campeón de goleo en las temporadas 1993-94, 1994-95, 1995-96. Es, quizás, el último gran ídolo de Cruz Azul , aunque muchos le recuerdan su paso por las Chivas en la temporada 2001.



Títulos de Chivas de Guadalajara

Años Títulos 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70, 1986-87, Verano 1997, Apertura 2006, Clausura 2017 Primera División de México 1962-63, 1969-70, Apertura 2015, Clausura 2017 Copa México

Goleadores de Chivas de Guadalajara

Nombre Goles Omar Bravo 160 Salvador Reyes 154 Javier Valdivia 98

Por su parte, los de Guadalajara sí sonrieron en los últimos años. El 28 de mayo del 2017, en el Torneo Clausura de ese año, las Chivas vencieron en una definición pareja e infartante al Tigres, proclamándose campeón mexicano por décimo segunda vez. Alan Pulido fue la figura al anotar en ambos partidos, pero lejos de Omar Bravo.



El ‘Mochiteco’ es, posiblemente, la figura más representativa en la historia de Chivas . Es el máximo goleador en la historia del club rojiblanco; desbancó a Reyes el 26 de septiembre de 2015 cuando anotó el gol número 155 para el club. Canterano de Chivas,ganó una Liga, y una Copa MX con Chivas , y se ganó el cariño gracias a los goles que anotó durante sus dos etapas como rojiblanco. Aunque, como suele pasar, le recordarán su paso por Cruz Azul en el 2012.



Chivas vs. Cruz Azul: partidos memorables

El 24 de Junio de 1965, en apenas su segundo año en Primera División, Cruz Azul visitó al Guadalajara en la primera vuelta de la temporada 1965-66, para propinarle una de sus peores derrotas en su historia: un 1-7 que los hinchas más añejos nunca olvidarán.



Lo paradójico era que las Chivas acababan de lograr su séptima corona de Liga, pero a ‘Los Cementeros’ poco les importó y los hicieron pedazos con una gran actuación de José Luis Guerrero, uno de sus ídolos.



Uno de los últimos grandes encuentros entre ambas escuadras se dio el 7 de enero de 2009, por la primera jornada del Torneo Clausura 2009 en el Estadio Jalisco. Pocas veces una primera fecha brinda tantas emociones pero, fieles a su estilo, Guadalajara y Cruz Azul ofrecieron un empate espectacular.



Chivas se había adelantado con dos goles de Carlos Ochoa y parecía que tendría dominado el partido, pero ‘Los Cementeros’ no estaban dispuestos a darse por vencidos y Jaime Lozano anotó el 2-1. Luego, con un autogol de Patricio Araujo, el partido se empató a dos. ‘La Máquina’ se adelantó con gol de Alejandro Vela, pero Amaury Ponce igualó el encuentro para el ‘Rebaño’, partido con un cierre de infarto que terminaría 3-3.



Este sábado se volverán a ver las caras y la afición espera con ansias que regalen un partidazo como nos tienen acostumbrados. El encuentro, una vez más, será en el grass de Jalisco y ambos saben que tienen que ganar sí o sí. Guadalajara viene de perder 2-1 frente a los ‘Xolos’ de Tijuana; mientras que Cruz Azul lidera la tabla tras golear por 3-0 al Puebla.