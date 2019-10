¡Partidazo en México! Chivas vs. Juárez se miden vía TUDN por la jornada 15 del Apertura 2019 Liga MX

Con la transmisión de TUDN, Canal 5 y Televisa, Chivas y Juárez se ven las caras (EN VIVO | GRATIS | EN DIRECTO | LIVE | TV ONLINE) por la décimo quinta jornada del Apertura 2019 de la Liga MX. No te lo pierdas. Entérate de todas las incidencias y minuto a minuto por la web Depor.com. Podrás disfrutar STREAMING de este vibrante encuentro en el Estadio Olímpico Benito Juárez a partir de las 20:00 horas en toda América Latina.



Chivas de Guadalajara visitará a Juárez, en un duelo de dos equipos necesitados de una victoria, que les permita escalar para soñar con una clasificación a la liguilla final por el título. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Chivas vs. Juárez: horarios del partido

México - 8:00 p.m.

Ecuador - 8:00 p.m.

Perú - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Paraguay - 9:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m

Uruguay - 10:00 p.m.

España - 3:00 a.m. (lunes 28 de octubre)

Chivas de Guadalajara viene de dos empates consecutivos ante Pumas y Monterrey, y se ubica en el decimosexto casillero con 13 puntos. Por su parte, Juárez llega motivado por su triunfo a costa de Pachuca. Los 'Bravos' se ubican en el decimoquinto puesto con 14 unidades.

En la previa, Hiram Mier, defensa del Chivas de Guadalajara, afirmó este viernes que el 'Rebaño Sagrado' aún piensa en la posibilidad de estar en la liguilla y disputar el título del Apertura del fútbol mexicano.

"Eliminados no, estamos pensando en liguilla todavía; hay posibilidades matemáticas y todavía el equipo se puede meter sacando resultados, sacando los tres puntos para ir escalando posiciones y si está ahí la oportunidad, es ir a buscarla, no dejar nada", señaló el jugador en conferencia de prensa.



Con 13 puntos de 39 posibles, Chivas podría sumar su quinta temporada sin disputar el campeonato, aunque aún puede clasificarse por una combinación de resultados de varios equipos.



Con la llegada del técnico Luis Fernando Tena, quien sustituyó a Tomás Boy, el "rebaño sagrado" busca salvar la irregularidad que ha mostrado durante el torneo y los tiene al borde de la descalificación.



Mier aseguró que sin importar quien esté en al frente del cuerpo técnico, los jugadores son responsables de lo que se hace en la cancha y deben mantenerse unidos para trabajar en las mismas metas.



"Pueden seguir pasando técnicos, pero si no hacemos bien las cosas, se vienen esos cambios que no sé decir si son para bien o para mal, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos piden para sacar buenos resultados", indicó.

Fuente: EFE

Chivas vs. Juárez: ¿dónde se ubica el estadio?

