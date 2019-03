Chivas vs Querétaro vía FOX Sports: chocan en La Corregidora por Liga MX Clausura 2019

Chivas vs. Querétaro chocan EN VIVO por la fecha 10 de la Liga MX Clausura 2019 en el estadio La Corregidora este sábado desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 11:00 p.m. (hora local) con transmisión EN DIRECTO de Fox Sports en México y Centro américa, y de Bet 365 a nivel internacional. Sigue el MINUTO a MINUTO por la web de Depor.com.

Chivas buscará volver a la senda del triunfo este sábado, cuando visite al Querétaro en el estadio Corregidora, para mantenerse en los puestos de clasificación a los Play Off. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Liga MX.

Chivas vs. Querétaro: horario y canales en el mundo



México 9:00 pm. | Fox Sports 2

Perú 10:00 pm. | Bet 365

Ecuador 10:00 pm. | Bet 365

Colombia 10:00 pm. | Bet 365

Bolivia 11:00 pm. | Bet 365

Venezuela 11:00 pm. | Fox Sports 2

Argentina 12:00 pm. | Bet 365

Chile 12:00 pm. | Bet 365

Uruguay 12:00 pm. | Bet 365

Paraguay 12:00 pm. | Bet 365

Brasil 1:00 am. | Bet 365

España 4:00 am. | Bet 365

El cuadro tapatío llega a la fecha 10 de la Liga MX con dos derrotas consecutivas (ante Pachuca y Monterrey) que lo han alejado del top 4, pero manteniéndose en la zona de clasificación al octogonal final. esta semana ha servido para que José Saturnino Cardozo pueda hacer las correcciones necesarias y encontrar la victoria ante el actual colero del Clausura mexicano.

Querétaro no la pasa para nada bien. Ha ganado uno y perdido ocho partidos en esta Liga MX y no encuentra forma de levantar cabeza. El triunfo ante Morelia parecía ser el que le devuelva la tranquilidad a los Gallos Blancos. Sin embargo, Puebla los devolvió a la realidad y los mantuvo en el fondo de la tabla de posiciones.

El objetivo de los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich es terminar la fecha 10 lejos del último lugar y seguir sumando en la tabla de cociente donde marcha penúltimo. Es cierto que Veracruz no la pasa bien (es colero en la tabla de cociente) pero los Gallos Blancos no se pueden descuidar y están ante una gran oportunidad, en su casa, con su gente, de dejar el último puesto.

