Chivas y Tigres se ven las caras (EN VIVO | DIRECTO | ONLINE | GRATIS) este miércoles en el Akron de la Guadalajara, por la jornada 2 de la Copa GNP México. Transmisión y narración del compromiso a través de las señales de TUDN, Canal 5 y Azteca 7 desde las 9:00 p.m. (hora peruana y local). No te pierdas del minuto a minuto y todas las incidencias de este partidazo. Vamos con la información de este juego.

Chivas vs. Tigres: horarios y canales en el mundo

Perú: 21:00

México: 21:00 / TUDN y TV Azteca

Argentina: 23:00

Chile: 22:00

Colombia: 21:00

El equipo de Luis Fernando Tena sufrirá tres bajas para este encuentro. Cristian Calderón, Uriel Antuna y Ángel Zaldívar no pordrán ser parte del once por precausión, pero esto no afecta el planteamiento del entrenador que parece haber encontrado la alineación ideal en este regreso.

“Qué bueno que tengamos este torneo, ha sido bueno; es verdad que corremos riesgos con las lesiones, son riesgos calculados que se tienen que correr en busca de mejorar el ritmo, es mucho tiempo el que los jugadores han estado parados sin un partido exigente”, afirmó Tena en videoconferencia de prensa.

Luego de 110 días sin jugar un partido, Chivas ganó el llamado “clásico tapatío” contra el Atlas con marcador de 2-0 en el torneo amistoso Copa por México.

Tena aceptó que en la planeación que realizaron de la pretemporada no tenían previsto participar en un torneo de esta naturaleza, pero aceptaron debido a que era una oportunidad para medir al equipo.

El estratega afirmó que este partido servirá para evaluar los aspectos que el plantel puede mejorar y qué jugadores tienen mejor nivel, para poner énfasis en los entrenamientos y darle más minutos en cancha a quienes lo requieran.

Por su parte, Tigres podrá contar con Leo Fernández, flamante contratación. El futbolista fue figura de Toluca en el Clausura 2020 y ya trabajó con el once titular.

Que ‘Leo’ arranque el encuentro se debe a la lesión de Eduardo Vargas, quien sufrió un golpe en el encuentro ante Mazatlán FC el pasado viernes.

“Juega bien, tiene la energía de un pibe que recién llega al club, nos hace bien, nos da una renovación, nos da competencia, obvio tendrá que tener paciencia él y nosotros para la adaptación, viene con más ataque directo”, dijo el portero Nahuel Guzmán a Nandas Radio sobre su compañero Leo.

Otra baja que tiene Tigres es Nico López, quien tiene un esguince de grado dos en el tobillo izquierdo y estará de 15 a 21 días con trabajo diferenciado.

Chivas vs. Tigres: posibles alineciones

Chivas: Rodríguez, Sánchez, Mier, Sepúlveda, Ponce, Beltrán, Molina, Brizuela, Angulo, Vega y Macías

Tigres: Guzmán, Rodriguez, Dueñas, Ayala, Meza, De Souza, Pizarro, Quiñones, Aquino, Fernández y Gignac.