¡Desde el Akron! Chivas vs. Veracruz EN VIVO juegan por la fecha 19 del Apertura 2019 Liga MX.

Chivas vs. Veracruz (EN VIVO y EN DIRECTO / vía TUDN y Canal 5 / 10:00 p.m.) juegan por la fecha 19 del Torneo Apertura de Liga MX. Sigue el MINUTO A MINUTO por Depor.com. La transmisión estará a cargo de Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, TUDN, TUDN En Vivo, Canal 5 Televisa y Multimedios TV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Chivas y Veracruz.

Con el sueño de avanzar a la liguilla final por el título, Chivas de Guadalajara recibirá al débil Veracruz en su último partido de la fase regular. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio AKRON.

Chivas vs. Veracruz: horarios del partido

México - 9:00 p.m.

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

Venezuela: 11:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Paraguay - 12:00 a.m.

Argentina - 12:00 a.m.

Chile - 12:00 a.m.

Uruguay - 12:00 a.m.

España - 4:00 a.m. (domingo 24 de noviembre)

Con 22 puntos y en el duodécimo puesto, Chivas está obligado a ganar al colista Veracruz, para tentar su clasificación a la siguiente ronda, aunque deberá esperar a la par tropiezos de Monterrey, Tijuana, Pumas y Pachuca, los otros clubes que luchan por el último cupo.

En caso Chivas no consiga su objetivo, algo que es muy probable que suceda, el ‘Rebaño Sagrado’ sumaría cinco torneos sin estar entre los ocho mejores del balompié azteca.

En la previa, el mexicano Jesús Sánchez, defensa de Chivas del Guadalajara, aceptó que los jugadores son los responsables de los “torneos mediocres” que el equipo ha tenido en los últimos dos años.

“La primera responsabilidad es de nosotros, no hemos estado a la altura de lo que es la institución. No nos podemos permitir cinco torneos sin calificar, sabemos del compromiso dentro de este club, de lo que viene es doble y no podemos permitirnos más torneos mediocres”, aseguró el jugador.

Los malos números ponen al conjunto entre los equipos con menor porcentaje de efectividad y lo tienen en peligro de tener que disputar su permanencia en la máxima categoría del fútbol mexicano en los próximos torneos.

Sánchez señaló que más allá de los cambios de técnicos y la salida de jugadores emblemáticos, el actual plantel no ha sabido cumplir los objetivos de sumar puntos para salir de esa situación.

El excapitán de Chivas adelantó que el encuentro del próximo sábado contra Veracruz será especial y emotivo no solo por la reciente muerte del dueño del club, el empresario Jorge Vergara sino porque marcará el retiro del defensa de los ‘Tiburones Rojos’, Carlos Salcido, quien fue una de las figuras del cuadro tapatío hasta el torneo pasado.

Fuente: EFE

Chivas vs. Veracruz: ¿dónde se ubica el estadio?

