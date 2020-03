Para no creer. Mientras el mundo se mantiene en vilo e incertidumbre ante la pandemia del coronavirus que ha llevado a frenar actividades de toda índole, el futbolista Jürgen Damm parece que no se entera de nada. El jugador de Tigres UANL se presentó este lunes a la práctica de su equipo, sin saber que se había cancelado.

La Liga MX suspendió el certamen para evitar la propagación del COVID-19 y algunos clubes, como Tigres, también decidieron parar sus entrenamientos; aunque no todos sus jugadores se enteraron. Damm llegó a primera hora a Zuazua, lugar donde entrena el cuadro ‘felino’, y grande fue su sorpresa al no encontrar a nadie.

Guis Gaming, primo suyo que lo acompañó hasta allí en un largo viaje, le recriminó en las redes sociales que no estuvo atento.

“No sabía me acabó de enterar aquí. Ya vi el mensaje, sí me llegó” Dijo Jürgen ante la risa de su acompañante que no se podía creer lo sucedido.

Mala mía primo 🤣 Medidas de seguridad. Cuando se reanuden los entrenamientos te invito de nuevo #coronavirus 👈 https://t.co/nfXhtchVIC — Jürgen Damm (@jurgendammr25) March 16, 2020