Los casos de coronavirus en México están aumentado conforme avanzan los días. Este martes, el reconocido periodista de la cadena FOX Sports, Alejandro Blanco, se sumó a la lista de personas con esta enfermedad. Y fue el propio comentarista quien anunció la noticia mediante una publicación realizada a través de sus cuentas en redes sociales. El comunicador detalló que está en aislamiento y llevando un tratamiento para reponerse rápidamente.

“Amigas y amigos… imagino que les extrañará que los últimos días no haya bombardeado las redes sociales como suelo hacerlo, comentando con ustedes diversos temas relacionados con el deporte. Pues bien, ahora, confinado pero seguro y con muy buena atención médica, les quiero decir que con el coronavirus ¡No se juega!”, manifestó Blanco.

“Hoy de manera responsable, con un poco de frustración, en aislamiento e incluso con momentos de dolor y desesperación les quiero informar que acabo de ser diagnosticado como positivo”, continuó la figura de Fox Sports.

Blanco pidió a todos sus seguidores que tomen conciencia sobre la situación que están viviendo en México y todo el planeta por el coronavirus. El periodista instó a la población que siga los consejos de las autoridades con la finalidad de salvaguardar la salud.

“Les pido por favor que no salgan, que se cuiden y que tomen sus previsiones. Esto no es un juego, lamentablemente lo que estoy viviendo y es algo que no le deseo a nadie”, añadió y, de paso, agradeció a todos sus seres queridos, colegas y a la empresa donde labora por los mensajes de aliento.

El coronavirus golpea a México

El reporte reciente señala que solo el martes se registraron 121 nuevos casos y la cifra total se elevó a mil 215. Además, el número de decesos, hasta hoy, llegaron a 29 víctimas.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Viral-Cristiano Ronaldo-Depor